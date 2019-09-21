Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:03

somilitark написав: Игорь Алексеевич написав: А что мешает сегодня купить кв. в Запорожье, когда ограничен в деньгах. Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис, сейчас как раз то время, когда можно купить трёшку по цене однушки до войны. Кстати в Запорожье обстрелов по домам меньше, чем в том же Киеве или Днепре или Одессе. А что мешает сегодня купить кв. в Запорожье, когда ограничен в деньгах. Если не хватает денег, то всегда надо покупать недв. в кризис, сейчас как раз то время, когда можно купить трёшку по цене однушки до войны. Кстати в Запорожье обстрелов по домам меньше, чем в том же Киеве или Днепре или Одессе.

Я бачу вам замало дуже вдалого прогноза долар по 37.25 літом 2024-го?



Ви хочете перейти на новий якісно вищий рівень по втратам???

Пропонуєте купити майже по великодовоєнним цінам нерухомість в фактично південному Покровську?



З якою перспективою? Скільки зараз коштує в Мар'янці, Авдіївці, Часовому Яру нерухомість? Хоча її фактично багато де не залишилось, а в багатьох аналогічних місцях проходить примусова евакуація. Кому її потім здавати\продавати??? Тому може стане питання як втекти і вціліти фізично.

Як кажуть тепер я бачив все(с), всі найкращі прогнози від гуру інвестування, з нашими порадами ви втратите все(((



Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.

Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую... Я бачу вам замало дуже вдалого прогноза долар по 37.25 літом 2024-го?Ви хочете перейти на новий якісно вищий рівень по втратам???Пропонуєте купити майже по великодовоєнним цінам нерухомість в фактично південному Покровську?З якою перспективою? Скільки зараз коштує в Мар'янці, Авдіївці, Часовому Яру нерухомість? Хоча її фактично багато де не залишилось, а в багатьох аналогічних місцях проходить примусова евакуація. Кому її потім здавати\продавати??? Тому може стане питання як втекти і вціліти фізично.Як кажуть тепер я бачив все(с), всі найкращі прогнози від гуру інвестування, з нашими порадами ви втратите все(((Готівка майже не рухається, адекватні заявки це 41.37 на 41.45, хоча міжбанк трохи припав.Євро приймають по 46, ось це рекорд, такого прийому євро за гривню я не пригадую...

Про покупку недвижимости в ЗапорожьеСитуация в Запорожье: Несмотря на то, что в Запорожье обстрелы случаются реже, чем в других крупных городах Украины, оно остается зоной повышенного риска из-за продолжающихся боевых действий и нестабильной ситуации на юго-востоке страны. Покупка недвижимости в таких условиях может показаться выгодной, но сопряжена с большими рисками.Риски покупки:Низкая ликвидность: Даже если удастся купить жилье по низкой цене, возможность его перепродажи или сдачи в аренду в будущем крайне ограничена из-за продолжающегося конфликта.Перспективы разрушений: В случае эскалации конфликта, недвижимость может быть разрушена, что приведет к полной потере вложений.Миграционные риски: В случае ухудшения ситуации может возникнуть необходимость экстренной эвакуации, что также повлияет на возможность владения и использования имущества.Финансовая сторона вопроса: Недвижимость может быть доступна по сниженным ценам, однако высокая неопределенность делает такие инвестиции чрезвычайно рискованными. Кроме того, доступ к кредитным ресурсам и финансированию в условиях войны крайне ограничен.О долларе и финансовой ситуацииКурс доллара: Прогноз курса доллара летом 2024 года, согласно различным источникам, показывал уровень около 37.25 грн за доллар. Это связано с мерами, принимаемыми для стабилизации национальной валюты, несмотря на сложные экономические условия.Заключение:Риски велики: Покупка недвижимости в Запорожье в текущих условиях, несмотря на низкие цены, несет значительные риски из-за возможности дальнейшего ухудшения ситуации.Стабильность лучше, чем риски: Вложение средств в более стабильные активы, возможно, будет более безопасным решением на данный момент.