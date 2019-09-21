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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 27 чер, 2024 12:22
Додано: Чет 18 лип, 2024 11:53
У Верховну Раду було внесено законопроєкт щодо підвищення військового збору до 5%. У Фейсбук з'явився цікавий коментар від Олени Маленкової з цього приводу:
Додано: Чет 15 сер, 2024 10:28
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Ціни на квартири вторинного ринку (інфографіка)
Чому, на вашу думку, спад у кільсті пропозицій спостерігається саме в цих областях?
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:04
В Ужгороді триває будівництво готельно-торговельного комплексу попри відсутність дозволів
місцеве ДАБК три рази їм відмовили в дозволі на початок будівництва, але це нікого не зупинило, бо будує заступник мера
"Власник земельної ділянки Емілія Плавайко дружина заступника міського голови Ужгорода, депутата обласної ради Євгена Плавайко"
не знаю як ви, а я не вірю ні в які зміни
Додано: П'ят 30 сер, 2024 14:03
Про покупку недвижимости в Запорожье
Ситуация в Запорожье: Несмотря на то, что в Запорожье обстрелы случаются реже, чем в других крупных городах Украины, оно остается зоной повышенного риска из-за продолжающихся боевых действий и нестабильной ситуации на юго-востоке страны. Покупка недвижимости в таких условиях может показаться выгодной, но сопряжена с большими рисками.
Риски покупки:
Низкая ликвидность: Даже если удастся купить жилье по низкой цене, возможность его перепродажи или сдачи в аренду в будущем крайне ограничена из-за продолжающегося конфликта.
Перспективы разрушений: В случае эскалации конфликта, недвижимость может быть разрушена, что приведет к полной потере вложений.
Миграционные риски: В случае ухудшения ситуации может возникнуть необходимость экстренной эвакуации, что также повлияет на возможность владения и использования имущества.
Финансовая сторона вопроса: Недвижимость может быть доступна по сниженным ценам, однако высокая неопределенность делает такие инвестиции чрезвычайно рискованными. Кроме того, доступ к кредитным ресурсам и финансированию в условиях войны крайне ограничен.
О долларе и финансовой ситуации
Курс доллара: Прогноз курса доллара летом 2024 года, согласно различным источникам, показывал уровень около 37.25 грн за доллар. Это связано с мерами, принимаемыми для стабилизации национальной валюты, несмотря на сложные экономические условия.
Заключение:
Риски велики: Покупка недвижимости в Запорожье в текущих условиях, несмотря на низкие цены, несет значительные риски из-за возможности дальнейшего ухудшения ситуации.
Стабильность лучше, чем риски: Вложение средств в более стабильные активы, возможно, будет более безопасным решением на данный момент.
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:44
напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.
"др. инвестиции" - вони настільки інші, що про них більше ніхто не знає. валюта, депозит, ОВДП - наше все. власний бізнес - це вже не зовсім про пасивні інвестиції. крипта та інша екзотика - це вже зовсім інший рівень ризиків...
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:54
я привів аналогію зі Львовом. ок, нехай прокоментують знавці КРЖН.
я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:00
Re: Валютний ринок в контексті ДС
23-24год, года передвижения населения. У кого есть деньги, выезжают или ранее выехали и теперь продают все в стране. Цены просели от света, постоянных прилётов и неопределённостью даже на эту минуту. Арендуют в Киеве, т.к. там есть работа и много возможностей для бизнеса. Поэтому людей не интересует аренда от 30 тыс., а охота за квартирами в райо-не 13-15 тыс. Пошло перемещение людей из юго-востока в столицу. У них денег пока на покупку - нет, но есть возможность оплачивать за аренду.
А кто с мозгами и есть несколько недв. в той же столице, то начинает перераспределять деньги в бетон по разным странам. Продав одну кв. в Киеве, то можно за эти деньги купить кв. предпол. в Болгарии на побережье и там сдавать в аренду.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:04
Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...
Додано: Нед 22 вер, 2024 12:09
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