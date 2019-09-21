Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років...
Тут такий момент може бути, як із відкупом Євро вище, якщо вони різко подорожчають. Я знаю, що ціни в Ужгороді дали +100%, сам розглядав його та прошляпив момент. Але може таке бути, що ціни залишаться такими навіть після війни. Бо ті люди, що переїхали зі сходу, можуть осісти назавжди по причинам: 1) пошкоджене/експопрійоване житло на сході; 2) банально звикнуть, обростуть знайомими, зв'язками; 3)страх перед новим вторгненням, яке краще зустріти в Ужгороді; 4)швидкий вступ або відома приблизна дата вступу в ЄС;
Shaman написав:я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати. хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Shaman написав:я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати. хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Faceless написав:Залишилося знайти хто буде орендувати за 13кгрн однушку в максимально віддаленому задуп'ї Києва І як це ще досі не прорекламували ваші улюблені незаконно збудовані халупи від Войцеховського
Сегодня нет отдалённого или неотдалённого района в Киеве. Или вы привыкли жить ещё в совке с одним гастроном. Сегодня люди оседают в квартирах, где есть рядом работа. А она в Киеве есть везде. И в каждом районе есть не один ТРЦ, спорт залы, кафе и рестораны и т.д.. Людям нет надобности ездить на Хрещатик за продуктами. Народ ежедневно работает и у них нет времени и желания куда то каждый день выезжать. В выходные дни возможно и ездят по Киеву, что бы отдохнуть или посетить один из ТРЦ. Но, им по барабану где это заведение находится. А кто и перемещается в будние дни по Киеву по работе, то практически у каждого есть машины и они прибл. уже знают по времени сколько занимает время из точки А в точку Б. Можете зайти в халупы от Войцеха и посмотреть сколько там свободных квартир.?? После ремонта, то хрен найдёшь там квартиру за 13тыс.грн в 35кв.м. Может вас жаба душит, что одни покупают и сдают моментально, а др. при золотых унитазах остались в 2021г. и ждут продажи за 100штук и аренду по 40 тыс.)) А ещё многие предпочитают приехать домой и заказать доставку ужина. Поэтому можно уже отвыкать центр, проспект и т.д. Сегодня в ритме жизни - работа - рядом дом, интернет и по возможности место для авто у дома.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 15:02, всього редагувалось 3 разів.
Faceless написав:Залишилося знайти хто буде орендувати за 13кгрн однушку в максимально віддаленому задуп'ї Києва І як це ще досі не прорекламували ваші улюблені незаконно збудовані халупи від Войцеховського
Сегодня нет отдалённого или неотдалённого района в Киеве. Или вы привыкли жить ещё в совке с одним гастроном. Сегодня люди оседают в квартирах, где есть рядом работа. А она в Киеве есть везде. И в каждом районе есть не один ТРЦ, спорт залы, кафе и рестораны и т.д.. Людям нет надобности ездить на Хрещатик за продуктами. Народ ежедневно работает и у них нет времени и желания куда то каждый день выезжать. В выходные дни возможно и ездят по Киеву, что бы отдохнуть или посетить один из ТРЦ. Но, им по барабану где это заведение находится. А кто и перемещается в будние дни по Киеву по работе, то практически у каждого есть машины и они прибл. уже знают по времени сколько занимает время из точки А в точку Б. Можете зайти в халупы от Войцеха и посмотреть сколько там свободных квартир.?? После ремонта, то хрен найдёшь там квартиру за 13тыс.грн в 35кв.м. Может вас жаба душит, что одни покупают и сдают моментально, а др. при золотых унитазах остались в 2021г. и ждут продажи за 100штук и аренду по 40 тыс.))
Пенсіонер з Дніпра чи Запоріжжя буде мені тут розказувати як живуть у Києві Купляйте свої нахалбуди, не відволікайтесь
Shaman написав:я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати. хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Начебто дорослі люди, а досі беззастережно вірять в об'яви на олх (особливо від агенств)) Цін нижче 640/квадрат на чесну вторинку з ремонтом немає, і взагалі вони зросли за цей рік. Подивіться що ще пропонують на Трої за <640 – лише недобудови.
Конкретно це - або торпеда, або нюанси з документами, або аукціон на місці та ін.
zerocool написав:Начебто дорослі люди, а досі беззастережно вірять в об'яви на олх (особливо від агенств))
Вы реально верите в высокие цены?. Вы реально интересовались этим вопросом?. Полно вариантов сегодня в Киеве по ценам ОЛХ, РИА Дом. Агенствам люди даже не предлагают такие квартиры, т.к. их реально покупают без всякой ТИПА помощи от агенства за содействие, а верней за бездействие в 5-10%. Цены не выросли, а просели. Нюансы с документами, легко проверяются через нотариуса. Только опять же надо иметь своего знакомого натариуса, а не того который впихивает агенство. Киев как и Харьков цены на продажу очень просели. Аренда более менее стабильна с начало войны. Сегодня у кого есть нал, как обычно не спешат с ним расстаться и держат на чёрный день. Поэтому на 10 продавцов сегодня пол землякопа реального покупателя.
zerocool написав:Начебто дорослі люди, а досі беззастережно вірять в об'яви на олх (особливо від агенств))
Вы реально верите в высокие цены?. Вы реально интересовались этим вопросом?. Полно вариантов сегодня в Киеве по ценам ОЛХ, РИА Дом. Агенствам люди даже не предлагают такие квартиры, т.к. их реально покупают без всякой ТИПА помощи от агенства за содействие, а верней за бездействие в 5-10%. Цены не выросли, а просели. Нюансы с документами, легко проверяются через нотариуса. Только опять же надо иметь своего знакомого натариуса, а не того который впихивает агенство. Киев как и Харьков цены на продажу очень просели. Аренда более менее стабильна с начало войны. Сегодня у кого есть нал, как обычно не спешат с ним расстаться и держат на чёрный день. Поэтому на 10 продавцов сегодня пол землякопа реального покупателя.
може на гілку КРЖН? чи там швидко напихають повну панамку...
zerocool написав:Начебто дорослі люди, а досі беззастережно вірять в об'яви на олх (особливо від агенств))
Вы реально верите в высокие цены?. Вы реально интересовались этим вопросом?. Полно вариантов сегодня в Киеве по ценам ОЛХ, РИА Дом. Агенствам люди даже не предлагают такие квартиры, т.к. их реально покупают без всякой ТИПА помощи от агенства за содействие, а верней за бездействие в 5-10%. Цены не выросли, а просели. Нюансы с документами, легко проверяются через нотариуса. Только опять же надо иметь своего знакомого натариуса, а не того который впихивает агенство. Киев как и Харьков цены на продажу очень просели. Аренда более менее стабильна с начало войны. Сегодня у кого есть нал, как обычно не спешат с ним расстаться и держат на чёрный день. Поэтому на 10 продавцов сегодня пол землякопа реального покупателя.
Я не вірю, я перевіряю) Ві взагалі скільки хоча б дзвонили останніми місяцями, скільки дивилися? Нюанси з документами зазвичай не приховують, вам про них скажуть відразу як запитаєте, а чому так дешево. А зростання цін за останній рік приблизно +5-7% на квартал, хоча було й униз іноді, взагалі близько до доларової інфляції.
Ціні дійсно є і невисокі , є термінові продажі та ін., але те, що ви скинули - замануха на 99% і це прямо написано: Ціна 35 000 або найкраща пропозиція. Усі подробиці про квартиру та про її придбання за телефоном.