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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 16:07

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Ціна 35 000 або найкраща пропозиція. Усі подробиці про квартиру та про її придбання за телефоном.
Да есть и такое, типа аукцион. Но в августе я смотрел более десятка квартир и действительно были хорошие предложения по однушкам в районе 35 тыс.у.е. Документы были в норме. Пару вариантов даже с арендаторами по 12тыс.грн.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:07

Игорь Алексеевич
Цены особенно на вторичку в у.е. медленно но уверенно ползут вниз - это факт, то что выставляют за одну цену, а при торге очень прилично уступают тоже, спрос очень слабый, а предложений предостаточно, за 35 вполне себе относительно приличную однушку можно найти, мало кто хочет рисковать, когда и как закончится война неизвестно, так что думаю и за 30 скоро можно будет подобрать неплохой вариант, но лично я бы не рискнул на данный момент покупать недвигу
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:12

  75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
но лично я бы не рискнул на данный момент покупать недвигу

в каких городах?
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:Вы реально верите в высокие цены?.

ризиково , купляв в останній раз новобудову .
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 18:22

  Yuri_61 написав:
  75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
но лично я бы не рискнул на данный момент покупать недвигу

в каких городах?

Киев
75stasstas75
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  #<1 ... 171172173174
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