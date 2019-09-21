Да есть и такое, типа аукцион. Но в августе я смотрел более десятка квартир и действительно были хорошие предложения по однушкам в районе 35 тыс.у.е. Документы были в норме. Пару вариантов даже с арендаторами по 12тыс.грн.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 16:07
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Да есть и такое, типа аукцион. Но в августе я смотрел более десятка квартир и действительно были хорошие предложения по однушкам в районе 35 тыс.у.е. Документы были в норме. Пару вариантов даже с арендаторами по 12тыс.грн.
Додано: Нед 22 вер, 2024 18:07
Игорь Алексеевич
Цены особенно на вторичку в у.е. медленно но уверенно ползут вниз - это факт, то что выставляют за одну цену, а при торге очень прилично уступают тоже, спрос очень слабый, а предложений предостаточно, за 35 вполне себе относительно приличную однушку можно найти, мало кто хочет рисковать, когда и как закончится война неизвестно, так что думаю и за 30 скоро можно будет подобрать неплохой вариант, но лично я бы не рискнул на данный момент покупать недвигу
Додано: Нед 22 вер, 2024 18:12
Додано: Нед 22 вер, 2024 18:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 22 вер, 2024 18:22
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