в каких городах?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 22 вер, 2024 18:12
Додано: Нед 22 вер, 2024 18:14
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 22 вер, 2024 18:22
Додано: Нед 22 вер, 2024 22:18
зараз на ютьюбі подивився відео, як зберегти зароблене від інфляції:
відповідь одна: КУПУВАТИ ЗОЛОТО. Жодна фіатна валюта не є засобом накопичення.
Додано: Нед 22 вер, 2024 22:32
Yuri_61
З золотом така ситуація - скільки на нього не дивишся, завжди думаєш "от запізно, якби хоч півроку тому". Проходить півроку і виявляється, що тоді ще була непогана точка входу
Додано: Пон 23 вер, 2024 00:29
Это какие квартиры были до войны по 450-500? Советская панель под ремонт, масариковские коммуналки под расселение или хрущи с комнатами по 8-9метров?
По 1300 эту же прелестную прелесть без ремонта "заходи и живи" сферически-вакуумный переселенец из Харькова или Северодонецка хрен бы во время массовых блэкаутов купил бы. А нормальный ремонт с демонтажом всего подгнившего на половину суммы за метр потянуть может на малой и сверхмалой площади.
В Ужгороде вообще есть проблема удалённых от центра(жизни) города районов и транспортного перемещения от работы в такие места(ещё не гетто как Троя и Борщага, но рядом)??? Или все на бляхах б/н ездят и маршрутка/тралик/трамвай никому не нужна?
Додано: Пон 23 вер, 2024 09:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:56
Это ключевая фишка и "коронка" одного из самого крупного и старого Киевского агенства "Золотые ворота",которые любят морочить своим клиентам(лохам) яйца.Собирая их как гусей на просмотры и разводя на бабки...до желаемой цены.Еще те мудаплеты.У них все продажи как правило по "найкращій пропозиції" Я уже не знаю,кто на этих долбней ведется и кто с ними связывается.Загадка.Так что там цена,никак не 35К.
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