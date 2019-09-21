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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.

В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.

Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха

так само як і перейти з касти робочих мурах в касту яппі

про власний бізнес взагалі мовчу бгг

не неси маячні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:13

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.

В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.

Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха

так само як взагалі перейти з касти робочих мурах в касту яппі

не неси маячні


Я про транспорт він про квартири. :lol:
Ось квартира двуха в місті Лейпціг.
https://www.immobilienscout24.de/expose ... IR_OFFER#/
83 тис. євро. Двуха з ремонтом.

Практично непідйомна задача придбати. :lol:
Це ще я не приводжу в сусідніх містах від Лейпгігу, де прайс набагато нижчий.
Кінг як часто трапляється несе несенітниці.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Пон 07 жов, 2024 13:51, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  kingkongovets написав:
Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації.
Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.

В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.

Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха

так само як взагалі перейти з касти робочих мурах в касту яппі

не неси маячні


Я про транспорт він про квартири. :lol:
Ось квартира двуха в місті Лейпціг.
https://www.immobilienscout24.de/expose ... IR_OFFER#/
83 тис. євро. Двуха з ремонтом.

Практично непідйомна задача придбати. :lol:
Це ще я приводжу в сусідніх містах від Лейпгігу, де прайс набагато нижчий.
Кінг як часто трапляється несе несенітниці.

О, хрущі на самих задвірках ляйпцигу рекламують, дожилися
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

почему в Лейпциге аренда ниже Киева?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:44

  Faceless написав:О, хрущі на самих задвірках ляйпцигу рекламують, дожилися



Кінг написав що непідйомна задача придбати квартиру за кордоном.
Всі питання до нього. :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 12:56

Хомякоид
это в ГДР квартиру в центре трёху(дом какой?хрущ обычный?) ты можешь потянуть? Что за город? Цена в пределах 1,5куевро/метр?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:08

  Хомякоид написав:
  Faceless написав:О, хрущі на самих задвірках ляйпцигу рекламують, дожилися



Кінг написав що непідйомна задача придбати квартиру за кордоном.
Всі питання до нього. :lol:

Я от дивлюсь Берлін
https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... tep_search
повно нормальних квартир в норм. локаціях по 2500-3000 Євро, це набагато дешевше ніж в Кракові. Цікаво, чого так?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:29

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  Faceless написав:О, хрущі на самих задвірках ляйпцигу рекламують, дожилися



Кінг написав що непідйомна задача придбати квартиру за кордоном.
Всі питання до нього. :lol:

Я от дивлюсь Берлін
https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... tep_search
повно нормальних квартир в норм. локаціях по 2500-3000 Євро, це набагато дешевше ніж в Кракові. Цікаво, чого так?
100% є цікаві фактори, які не видно з об'яв. Наприклад, контингент
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 13:36

  Faceless написав:100% є цікаві фактори, які не видно з об'яв. Наприклад, контингент
самый плохой контингент который мне встречался был в Одессе, но на цену до 2022 он мало влиял.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:04

  барабашов написав:Хомякоид
это в ГДР квартиру в центре трёху(дом какой?хрущ обычный?) ты можешь потянуть? Что за город? Цена в пределах 1,5куевро/метр?


ГДР.
Да в ГДР практически нового не строят, за исключением Берлина.
Дофига переехало на запад, руских вігнали, остались целіе кварталі пустіх домов, много заводов закрілось после обьедениеня, потому такие цені.
Цена от тіс. до двух за кв.м. можно взять.

Но думаю что будет віравнивание, много откріваеться новіх заводов на востоке, вспомните теслу в Брандербурге. Да и по работе ездил, видел дофига кроме Теслі.
Хомякоид
 
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  #<1 ... 174175176177
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