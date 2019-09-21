Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації. Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.
В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.
Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха
так само як і перейти з касти робочих мурах в касту яппі
Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації. Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.
В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.
Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха
так само як взагалі перейти з касти робочих мурах в касту яппі
Хомякоид написав: В Німеччині проблем немає від слова зовсім щоб дотягнути метро за місто кілометрів за 10-20 щоб розгрузити дороги та покращити логістику для тих хто проживає в агломерації. Це я там де сам бачив в Берліні, Мюнхені, Гамбурзі, Нюрнберзі.
В Україні кинути гілку швидкісного трамваю щоб зєднати кінцеві станції метро з Ірпенем, Бориспілем, Броварами, Васильковим, Вишгородом це для влади непідомна задача. Прибрати з доріг корчі та розгрузити вбиті маршрутки це як завжди не на часі.
Ну тоді люди будуть розбігатись з країни як це постійно відбуваєится з часу зняття залізної завіси.
в Німеччині купити власне житло та ще й в столиці або навіть в її передмісті за декілька років наполегливої праці - практично непідйомна задача для громадянина, вже не кажучі про понаїха
так само як взагалі перейти з касти робочих мурах в касту яппі
барабашов написав:Хомякоид это в ГДР квартиру в центре трёху(дом какой?хрущ обычный?) ты можешь потянуть? Что за город? Цена в пределах 1,5куевро/метр?
ГДР. Да в ГДР практически нового не строят, за исключением Берлина. Дофига переехало на запад, руских вігнали, остались целіе кварталі пустіх домов, много заводов закрілось после обьедениеня, потому такие цені. Цена от тіс. до двух за кв.м. можно взять.
Но думаю что будет віравнивание, много откріваеться новіх заводов на востоке, вспомните теслу в Брандербурге. Да и по работе ездил, видел дофига кроме Теслі.