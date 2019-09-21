можливо тому що Ляйпц - це депресивна дупа, де нема не тільки роботи, але й соціального життя?Бетон написав:почему в Лейпциге аренда ниже Киева?
і взагалі якщо вже щось порівнювати, то однакове - вартість метра в будинках приблизно однієї якості та віку, які знаходяться в містах з однаковою кількістю населення в Україні та Німеччині
і як контролька - скільки на цей метр треба і там і тут заробляти, виходячи з рівня реального середнього прибутку німця та українця
і все це за умови повномасштабної війни в Україні