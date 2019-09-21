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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 175176177178
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості

Бетон написав:почему в Лейпциге аренда ниже Киева?
можливо тому що Ляйпц - це депресивна дупа, де нема не тільки роботи, але й соціального життя?

і взагалі якщо вже щось порівнювати, то однакове - вартість метра в будинках приблизно однієї якості та віку, які знаходяться в містах з однаковою кількістю населення в Україні та Німеччині

і як контролька - скільки на цей метр треба і там і тут заробляти, виходячи з рівня реального середнього прибутку німця та українця

і все це за умови повномасштабної війни в Україні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:19

  kingkongovets написав:
Бетон написав:почему в Лейпциге аренда ниже Киева?
можливо тому що Ляйпц - це депресивна дупа, де нема не тільки роботи, але й соціального життя?

і взагалі якщо вже щось порівнювати, то однакове - вартість метра в будинках приблизно однієї якості та віку, які знаходяться в містах з однаковою кількістю населення в Україні та Німеччині

і як контролька - скільки на цей метр треба і там і тут заробляти, виходячи з рівня реального середнього прибутку німця та українця

і все це за умови повномасштабної війни в Україні

в Берліні, доречі, теж оренда 450 євро квартир вартістю до 150 тис євро.
це 4% річних
Київ - 10%
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:06

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Бетон написав:в Берліні, доречі, теж оренда 450 євро квартир вартістю до 150 тис євро.
це 4% річних
Київ - 10%

Так 4% в Євро і 10% в гривні - це як кажуть в Одесі "дві великі різниці".
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:27

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості

Бетон написав:Київ - 10%

ці 10% не враховують податки, які все одно доведеться сплачувати і, що головне - амортизацію наповнення

не бачив ще жодної робочої формули, яка коректно це рахує, а рили вже відверто кажуть, що ремонт, якому 10+ років має лише відʼємну цінність

звичайно що здати таку морально підзастарілу квартиру можна, але вже далеко не по тій ціні і не з тою рентабельністю як при першій здачі - от наприклад черчіль і його сестра в курсі що таке морально застарілий ремонт навіть в топових локаціях і жк
kingkongovets
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