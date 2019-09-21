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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2024 15:46
Бетон написав:почему в Лейпциге аренда ниже Киева?
можливо тому що Ляйпц - це депресивна дупа, де нема не тільки роботи, але й соціального життя?
і взагалі якщо вже щось порівнювати, то однакове - вартість метра в будинках приблизно однієї якості та віку, які знаходяться в містах з однаковою кількістю населення в Україні та Німеччині
і як контролька - скільки на цей метр треба і там і тут заробляти, виходячи з рівня реального середнього прибутку німця та українця
і все це за умови повномасштабної війни в Україні
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:19
kingkongovets написав:
Бетон написав:почему в Лейпциге аренда ниже Киева?
можливо тому що Ляйпц - це депресивна дупа, де нема не тільки роботи, але й соціального життя?
і взагалі якщо вже щось порівнювати, то однакове - вартість метра в будинках приблизно однієї якості та віку, які знаходяться в містах з однаковою кількістю населення в Україні та Німеччині
і як контролька - скільки на цей метр треба і там і тут заробляти, виходячи з рівня реального середнього прибутку німця та українця
і все це за умови повномасштабної війни в Україні
в Берліні, доречі, теж оренда 450 євро квартир вартістю до 150 тис євро.
це 4% річних
Київ - 10%
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Додано: Пон 07 жов, 2024 20:06
Бетон написав:
в Берліні, доречі, теж оренда 450 євро квартир вартістю до 150 тис євро.
це 4% річних
Київ - 10%
Так 4% в Євро і 10% в гривні - це як кажуть в Одесі "дві великі різниці".
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Додано: Пон 07 жов, 2024 20:27
Бетон написав:Київ - 10%
ці 10% не враховують податки, які все одно доведеться сплачувати і, що головне - амортизацію наповнення
не бачив ще жодної робочої формули, яка коректно це рахує, а рили вже відверто кажуть, що ремонт, якому 10+ років має лише відʼємну цінність
звичайно що здати таку морально підзастарілу квартиру можна, але вже далеко не по тій ціні і не з тою рентабельністю як при першій здачі - от наприклад черчіль і його сестра в курсі що таке морально застарілий ремонт навіть в топових локаціях і жк
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Додано: Вів 08 жов, 2024 08:56
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇Скільки грошей треба для початку інвестування в нерухомість за кордоном
Згодні з наведеним порядком цін? На вашу думку, які ще є важливі моменти в питанні інвестування у нерухомість за кордоном?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 09:24
Инвестировать за кордон, подразумевает получение прибыли.
На мой скромный взгляд Инвестировать нужно в дисконтные предложения Варшавы. Они есть. Денег нет
Это первичный рынок. За 2023 год рост недвижимости Польши составил 12%. Больше только в Венгрии.
По прогнозам финансовых групп, ожидается нехилый рост недвижимости Польши при снижении ипотечных процентов
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Бетон
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Додано: Вів 08 жов, 2024 10:34
Є дві квартири в Києві. І в одній і в другій квартирі по 1/4. Все б нічого, є і є. Але як виявилось 10 років там проживав брат а в другій сестра. Зараз мені заблокували картки бо вони не платили жодного разу комуналку. Я не можу оплачувати їх комуналку і свою. Чи є можливість продати ці долі?
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Djessi
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Додано: Вів 08 жов, 2024 14:50
Djessi написав:
Є дві квартири в Києві. І в одній і в другій квартирі по 1/4. Все б нічого, є і є. Але як виявилось 10 років там проживав брат а в другій сестра. Зараз мені заблокували картки бо вони не платили жодного разу комуналку. Я не можу оплачувати їх комуналку і свою. Чи є можливість продати ці долі?
Теоретично можна.Але набагато менше реальної ринкової вартості напевно буде.
Цікаво чому вони вам заблокували?На вас особові рахунки по квартирам оформлені?На майбутнє можна ці особові рахунки розділити.Тобто будете сплачувати 1/4 .
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