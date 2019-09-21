у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:27
у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34
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Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:46
интересно, они туда ездили покупку живйом смотрели? в паузах между обстрелами?
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