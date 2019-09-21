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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:27
airmax78 написав:
Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.
у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
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smdtranz
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:46
smdtranz написав: airmax78 написав:
Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.
у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
интересно, они туда ездили покупку живйом смотрели? в паузах между обстрелами?
russian roulette ...
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flysoulfly
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:43
flysoulfly написав: smdtranz написав: airmax78 написав:
Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.
у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
интересно, они туда ездили покупку живйом смотрели? в паузах между обстрелами?
russian roulette ...
Ездили, конечно. правда, они сами оттуда, и оккупацию пережили. щас живут в Киеве
заодно в своей квартире пару выбитых окон закрутили на фанеру
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smdtranz
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:31
Вот это я понимаю, долгосрочный инвестиционный портфель
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