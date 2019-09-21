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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:27

  airmax78 написав:Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.


у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34

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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:46

  smdtranz написав:
  airmax78 написав:Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.


у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
интересно, они туда ездили покупку живйом смотрели? в паузах между обстрелами?
russian roulette ...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:43

  flysoulfly написав:
  smdtranz написав:
  airmax78 написав:Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.


у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
интересно, они туда ездили покупку живйом смотрели? в паузах между обстрелами?
russian roulette ...


Ездили, конечно. правда, они сами оттуда, и оккупацию пережили. щас живут в Киеве
заодно в своей квартире пару выбитых окон закрутили на фанеру
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:31

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Вот это я понимаю, долгосрочный инвестиционный портфель
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 12:16

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  smdtranz написав:вот, что значит верят в Украину. или не в Украину


Есть отдельные виды ждунов, кто платит за прописку в Покровске )
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 13:20

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Если будут бои за Херсон (очень сомневаюсь), то городу будет торба. По реке можно держать оборону очень долго.
Я думаю за те 20 за хату с ремонтом можно брать смело. Рано или поздно все успокоится, и если разделение останется по реке, то в городе будет куча департаментов местных властей, силовиков, таможни/куежни… Всем надо будет где-то жить.
Но все это только после устойчивого мира.
Hotab
 
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