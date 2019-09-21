у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:27
у меня знакомые взяли 2 квартиры в херсоне. 3 и 2к в центре с ремонтом в пределах 20к, подробностей не знаю больше. думаю, па300 не больше.
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:34
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Ціни на оренду квартир восени в Україні (інфографіка)
Додано: П'ят 11 жов, 2024 14:46
интересно, они туда ездили покупку живйом смотрели? в паузах между обстрелами?
russian roulette ...
Додано: П'ят 11 жов, 2024 20:43
Ездили, конечно. правда, они сами оттуда, и оккупацию пережили. щас живут в Киеве
заодно в своей квартире пару выбитых окон закрутили на фанеру
Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:31
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Вот это я понимаю, долгосрочный инвестиционный портфель
Додано: Нед 13 жов, 2024 12:16
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:20
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Если будут бои за Херсон (очень сомневаюсь), то городу будет торба. По реке можно держать оборону очень долго.
Я думаю за те 20 за хату с ремонтом можно брать смело. Рано или поздно все успокоится, и если разделение останется по реке, то в городе будет куча департаментов местных властей, силовиков, таможни/куежни… Всем надо будет где-то жить.
Но все это только после устойчивого мира.
Додано: Пон 14 жов, 2024 11:02
Шановне панство, а хтось оцінював вплив ВПО на арендні ставки ?
В Вінниці просто 45 тис. тільки зареєстрованих ВПО та невідомо скільки незареєстрованих. Знаю точно що було багато з IT сфери з Харкова.
Враховуючи що за останні років десять побудовано не так багато новобудов в місті і я бачу доволі високий прайс на аренду нового житла.
Як з цим в інших містах? Цікавить насамперед ЗУ
Хтось здавав або здає ВПО квартири ?
Додано: Пон 14 жов, 2024 11:27
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