|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 21:34
Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4436
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 281 раз.
- Подякували: 348 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 жов, 2024 22:31
Вот это я понимаю, долгосрочный инвестиционный портфель
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3622
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 жов, 2024 12:16
smdtranz написав:
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
Есть отдельные виды ждунов, кто платит за прописку в Покровске )
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 1083
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 13 жов, 2024 13:20
Если будут бои за Херсон (очень сомневаюсь), то городу будет торба. По реке можно держать оборону очень долго.
Я думаю за те 20 за хату с ремонтом можно брать смело. Рано или поздно все успокоится, и если разделение останется по реке, то в городе будет куча департаментов местных властей, силовиков, таможни/куежни… Всем надо будет где-то жить.
Но все это только после устойчивого мира.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13379
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 359 раз.
- Подякували: 2272 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Нед 13 жов, 2024 21:47
барабашов написав:
Мы будем делать на ДЗМО танки Тигр-Т-IV a на заводе Бабушкина киборгов-убийц Т-800 и всё закончится хорошо
знаменитые бабушкины антиКАБовые танки-киборги...
ПВО только на Киев хватит
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1729 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 11:02
Шановне панство, а хтось оцінював вплив ВПО на арендні ставки ?
В Вінниці просто 45 тис. тільки зареєстрованих ВПО та невідомо скільки незареєстрованих. Знаю точно що було багато з IT сфери з Харкова.
Враховуючи що за останні років десять побудовано не так багато новобудов в місті і я бачу доволі високий прайс на аренду нового житла.
Як з цим в інших містах? Цікавить насамперед ЗУ
Хтось здавав або здає ВПО квартири ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2392
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2920 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 11:27
Andrey2512 написав: smdtranz написав:
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
Есть отдельные виды ждунов, кто платит за прописку в Покровске )
прописка даст право собственности?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1729 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 12:47
flysoulfly написав: Andrey2512 написав: smdtranz написав:
вот, что значит верят в Украину. или не в Украину
Есть отдельные виды ждунов, кто платит за прописку в Покровске )
прописка даст право собственности?
скорее даст паспорт с курицей когда придут
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 427
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 14 жов, 2024 13:02
smdtranz написав: flysoulfly написав: Andrey2512 написав:
Есть отдельные виды ждунов, кто платит за прописку в Покровске )
прописка даст право собственности?
скорее даст паспорт с курицей когда придут
странно.
паспорт с курицей там будет не приз, а фактически обязанность
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5447
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1729 раз.
- Подякували: 303 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25
|20351
|
|
|80
|44381
|
|
|1
|8623
|
|