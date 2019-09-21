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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182>
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:04

  Олежан написав:
  Бетон написав:Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь

чем сейчас занимаешься? на чем зарабатываешь?

Ждет весны. Я куплю и приглашу его на ремонт «по $400 под сдачу».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:16

  Hotab написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь

чем сейчас занимаешься? на чем зарабатываешь?

Ждет весны. Я куплю и приглашу его на ремонт «по $400 под сдачу».

ничем.
есть пару тендеров на школу, садик. работники боятся ехать.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 16:25

  Бетон написав:.
есть пару тендеров на школу, садик. работники боятся ехать.

значит у них еще деньги есть
как будут на исходе, придется "выходить" в люди
а с таким планом перемоги который озвучил президент - победа не скоро
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
Получается вообще накопить на недвигу? Или большие расходы?
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:17

  Бетон написав:А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
Получается вообще накопить на недвигу? Или большие расходы?

Расходы большие, доходы к счастью кратно выше.
Все получается.
И я не шучу на счет желания , если что , пригласить на ремонт. Считай что ты сделал себе имя здесь.
Другой вопрос, что я 50/50 колеблюсь между Киевом и Европой (естественно не столичной, это я не потяну).



Кстати, а в действительности так не бывает что работники иногородние и живут на объекте? Типа минимальные условия (матрас на полу, временный сральник, маломсльский временный душ). Или где они (работяги) живут?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:23

На объекте живут почти всегда.

Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.


высокая зп это сколько?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Кстати, а в действительности так не бывает что работники иногородние и живут на объекте? Типа минимальные условия (матрас на полу, временный сральник, маломсльский временный душ. Или где они (работяги) живут?


ти яким то архаїчним минулим живеш, я про таке вже років 20 не чув

ці «работяги» заробляють не менше тебе і щоб працювати якісно та продуктивно їм як і трбі потрібен відпочинок і комфорт

це в 90х так вуйки іноді на обʼєктах жили, ходили в туалет в диру в підлозі і спали поруч і там же ж готовили їжу
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь

+1
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:40

  Олежан написав:
  Бетон написав:Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь

+1

Новую жизнь упаковщиком деталей на завод в ночную смену.

Олег плюсуй 😅
Бетон
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