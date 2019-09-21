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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 16:04
Олежан написав: Бетон написав:
Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь
чем сейчас занимаешься? на чем зарабатываешь?
Ждет весны. Я куплю и приглашу его на ремонт «по $400 под сдачу».
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Hotab
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:16
Hotab написав: Олежан написав: Бетон написав:
Я куплю в дупі Варшави, любого другого европейского государства, но никогда больше не свяжусь с аферюгами здесь
чем сейчас занимаешься? на чем зарабатываешь?
Ждет весны. Я куплю и приглашу его на ремонт «по $400 под сдачу».
ничем.
есть пару тендеров на школу, садик. работники боятся ехать.
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Бетон
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Додано: Сер 16 жов, 2024 16:25
Бетон написав:
.
есть пару тендеров на школу, садик. работники боятся ехать.
значит у них еще деньги есть
как будут на исходе, придется "выходить" в люди
а с таким планом перемоги который озвучил президент - победа не скоро
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Олежан
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:04
А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
Получается вообще накопить на недвигу? Или большие расходы?
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Бетон
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:17
Бетон написав:
А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
Получается вообще накопить на недвигу? Или большие расходы?
Расходы большие, доходы к счастью кратно выше.
Все получается.
И я не шучу на счет желания , если что , пригласить на ремонт. Считай что ты сделал себе имя здесь.
Другой вопрос, что я 50/50 колеблюсь между Киевом и Европой (естественно не столичной, это я не потяну).
Кстати, а в действительности так не бывает что работники иногородние и живут на объекте? Типа минимальные условия (матрас на полу, временный сральник, маломсльский временный душ). Или где они (работяги) живут?
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Hotab
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:23
На объекте живут почти всегда.
Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь
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Бетон
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:26
Бетон написав:
А если серьёзно, Хотаб, у вас з.п. высокая, вроде.
высокая зп это сколько?
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Олежан
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:26
Hotab написав:Кстати, а в действительности так не бывает что работники иногородние и живут на объекте? Типа минимальные условия (матрас на полу, временный сральник, маломсльский временный душ. Или где они (работяги) живут?
ти яким то архаїчним минулим живеш, я про таке вже років 20 не чув
ці «работяги» заробляють не менше тебе і щоб працювати якісно та продуктивно їм як і трбі потрібен відпочинок і комфорт
це в 90х так вуйки іноді на обʼєктах жили, ходили в туалет в диру в підлозі і спали поруч і там же ж готовили їжу
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kingkongovets
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:27
Бетон написав:
Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь
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Олежан
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Додано: Сер 16 жов, 2024 17:40
Олежан написав: Бетон написав:
Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь
+1
Новую жизнь упаковщиком деталей на завод в ночную смену.
Олег плюсуй 😅
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Бетон
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