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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:43

  Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь

+1

Новую жизнь упаковщиком деталей на завод в ночную смену.

Олег плюсуй 😅


хз как сложится
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:44

Бетон
Ну буває що плани зміщуються, міняються, або взагалі накриваються мідним тазом. Он наш найвідоміший актор захисного жанру обіцяв «до літа» бути дома у Львові , а все ніяк.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Бетон
Ну буває що плани зміщуються, міняються, або взагалі накриваються мідним тазом. Он наш найвідоміший актор захисного жанру обіцяв «до літа» бути дома у Львові , а все ніяк.
так Бетон божився тут більше нічого не купувати стількі ж разів)

немає нічого більш порожнього, ніж обговорення майбутнього

люди взагалі дуже великої думки про свій дар передбачення
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:57

  kingkongovets написав:
Hotab написав:Бетон
Ну буває що плани зміщуються, міняються, або взагалі накриваються мідним тазом. Он наш найвідоміший актор захисного жанру обіцяв «до літа» бути дома у Львові , а все ніяк.
так Бетон божився тут більше нічого не купувати стількі ж разів)

немає нічого більш порожнього, ніж обговорення майбутнього

люди взагалі дуже великої думки про свій дар передбачення


Ще раз і точно все
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 17:59

  Hotab написав:Бетон
Ну буває що плани зміщуються, міняються, або взагалі накриваються мідним тазом. Он наш найвідоміший актор захисного жанру обіцяв «до літа» бути дома у Львові , а все ніяк.


Наскільки я памятаю Максімка також божився і рвав майку що кине Відень і поверенться до прелєсті.
А все ніяк. Вже каналья висохла і смрад пішов, а ніяк Відень не відпускає :D
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:02

Хомякоид
Так там вазеліном промазано. Не сохне, не тріскається, запах соснового лісу.
Був я у Віднях тих. Я б теж не повернувся. Хіба б гроші (швидко) закінчилися :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2024 18:04

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Олежан написав:
  Бетон написав:Спасибо за приглашение, до весны меня уже не будет). Начну новую жизнь

+1

Новую жизнь упаковщиком деталей на завод в ночную смену.

Олег плюсуй
мій молодий знайомий з дипломом кнуба, мажор і син власника будівельної компанії, який працював бригадиром фасадчиків на субподрядах батька в Києві, після драми в особистому житті ще перед ковідом гайнув в поляндію простим работягою на будівництво, але десь через пару місяців поляки побачили що він читає креслення і з тих пір він працював вже на інженерській позиції

правда він з початку повномасштабки повернувся в Україну і досі воює на офіцерській посаді, але то вже дрібниці

не пропадеш, не сси
правда так як в Україні звичайно ж не заробиш і завжди будеш людиною другого сорту, але головне, що злочинна влада в тебе нічого не вкраде - так же ж?)
kingkongovets
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  #<1 ... 179180181182
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