хз как сложится
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:43
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:44
Бетон
Ну буває що плани зміщуються, міняються, або взагалі накриваються мідним тазом. Он наш найвідоміший актор захисного жанру обіцяв «до літа» бути дома у Львові , а все ніяк.
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
так Бетон божився тут більше нічого не купувати стількі ж разів)
немає нічого більш порожнього, ніж обговорення майбутнього
люди взагалі дуже великої думки про свій дар передбачення
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:57
Ще раз і точно все
Додано: Сер 16 жов, 2024 17:59
Наскільки я памятаю Максімка також божився і рвав майку що кине Відень і поверенться до прелєсті.
А все ніяк. Вже каналья висохла і смрад пішов, а ніяк Відень не відпускає
Додано: Сер 16 жов, 2024 18:02
Хомякоид
Так там вазеліном промазано. Не сохне, не тріскається, запах соснового лісу.
Був я у Віднях тих. Я б теж не повернувся. Хіба б гроші (швидко) закінчилися
Додано: Сер 16 жов, 2024 18:04
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
мій молодий знайомий з дипломом кнуба, мажор і син власника будівельної компанії, який працював бригадиром фасадчиків на субподрядах батька в Києві, після драми в особистому житті ще перед ковідом гайнув в поляндію простим работягою на будівництво, але десь через пару місяців поляки побачили що він читає креслення і з тих пір він працював вже на інженерській позиції
правда він з початку повномасштабки повернувся в Україну і досі воює на офіцерській посаді, але то вже дрібниці
не пропадеш, не сси
правда так як в Україні звичайно ж не заробиш і завжди будеш людиною другого сорту, але головне, що злочинна влада в тебе нічого не вкраде - так же ж?)
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