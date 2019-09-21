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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:36
Олексій Гончаренко
Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.
Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:01
Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.
Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.
Так цього на скільки кавалірок вистачить
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