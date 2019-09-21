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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:36
Олексій Гончаренко
Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.
Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.
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Ірина_
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:01
Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.
Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.
Так цього на скільки кавалірок вистачить
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Vadim_
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Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:26
Vadim_ написав: Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.
Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.
Так цього на скільки кавалірок вистачить
млн? На одну!! Товаришу бриг генералу
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Amethyst
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Додано: Суб 19 жов, 2024 23:55
airmax78 написав:
Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.
Типу, здачі дрібними нема, може візьме пакетиком кави або презервативом.
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flyman
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Додано: Пон 21 жов, 2024 13:40
Amethyst написав: Vadim_ написав: Ірина_ написав:Олексій Гончаренко
Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн
.
Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.
Так цього на скільки кавалірок вистачить
млн? На одну!! Товаришу бриг генералу
на 7-8, максимум 12, в нахалбуді ПС в стані "поставлено забор навколо заброшки"
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Додано: Пон 21 жов, 2024 15:38
Hotab написав:
Можна у вас попросити подробиці цієї історії?)
Чому 70%?
Світлий дохід недостатній?
Завелику площу (при малій кількості членів сімʼї) розглядали ?
Чим мотивували 70?
Як ви мабуть зрозуміли, сам розглядаю як попросити у держави компенсацію у вигляді низького відсотку по кредиту за мій її захист багато років, включно з зараз
Просив 2,5 млн (2 в кредит, 500 тис. сам заплачу). Сказали, що рахують за формулою "Щомісячний платіж з непільговими 7% не перевищує 1/3 зарплати + 1/9 доходу ФОП". Тому запропонували максимум 600 тис. в кредит, а 1,9 млн. самому платити.
Hotab написав:
Є якісь приклади? Бо я не хочу розширятися/докуплятись за готівку, але якщо прямо «суттєво».
Весною кум продав кілька обєктів. При продажу за готівку він сам платив податки, ріелтора, нотаріуса. По єОселі за все платив покупець, ще й курс заклали із 5% запасом, тому вийшло майже на 20% дорожче.
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Дюрі-бачі
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:12
Дюрі-бачі
Просив 2,5 млн (2 в кредит, 500 тис. сам заплачу). Сказали, що рахують за формулою "Щомісячний платіж з непільговими 7% не перевищує 1/3 зарплати + 1/9 доходу ФОП". Тому запропонували максимум 600 тис. в кредит, а 1,9 млн. самому платити.
Ок, дякую
А на скільки років просили? По максимуму?
Чи все ж менше, що вийшов платіж настільки високий від доходу.
Я хочу щоб не більше 25% від доходу, але на максимум по терміну.
Як вони ставляться до таких варіантів, якщо говорили з ними про це.
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Hotab
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Додано: Пон 21 жов, 2024 16:14
Hotab звісно максимальний термін і з пільговим %
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