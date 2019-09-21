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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 12:36

Олексій Гончаренко

Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.

Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 13:01

  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко

Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.

Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.

Так цього на скільки кавалірок вистачить
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2024 15:26

  Vadim_ написав:
  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко

Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.

Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.

Так цього на скільки кавалірок вистачить

млн? На одну!! Товаришу бриг генералу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2024 23:55

  airmax78 написав:Мій друг з Цюриху на днях придбав дві однухи в новобуді в Одесі. І не те щоб дуже дешево: по 800+ баксів за метр в комфорт-класі і з таким собі локейшеном. Я б це назвав емоційною покупкою стоячи на касі. Але бачите, і таке буває.

Типу, здачі дрібними нема, може візьме пакетиком кави або презервативом.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 13:40

  Amethyst написав:
  Vadim_ написав:
  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко

Уряд здійснив перерозподіл видатків з держбюджету на 6,8 млн грн.

Ці кошти тепер спрямовуються на забезпечення житлом сімей ВПО та учасникам АТО/ООС.

Так цього на скільки кавалірок вистачить

млн? На одну!! Товаришу бриг генералу

на 7-8, максимум 12, в нахалбуді ПС в стані "поставлено забор навколо заброшки"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 15:38

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Hotab написав:Можна у вас попросити подробиці цієї історії?)
Чому 70%?
Світлий дохід недостатній?
Завелику площу (при малій кількості членів сімʼї) розглядали ?
Чим мотивували 70?

Як ви мабуть зрозуміли, сам розглядаю як попросити у держави компенсацію у вигляді низького відсотку по кредиту за мій її захист багато років, включно з зараз


Просив 2,5 млн (2 в кредит, 500 тис. сам заплачу). Сказали, що рахують за формулою "Щомісячний платіж з непільговими 7% не перевищує 1/3 зарплати + 1/9 доходу ФОП". Тому запропонували максимум 600 тис. в кредит, а 1,9 млн. самому платити.

  Hotab написав:Є якісь приклади? Бо я не хочу розширятися/докуплятись за готівку, але якщо прямо «суттєво».

Весною кум продав кілька обєктів. При продажу за готівку він сам платив податки, ріелтора, нотаріуса. По єОселі за все платив покупець, ще й курс заклали із 5% запасом, тому вийшло майже на 20% дорожче.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:12

Дюрі-бачі

Просив 2,5 млн (2 в кредит, 500 тис. сам заплачу). Сказали, що рахують за формулою "Щомісячний платіж з непільговими 7% не перевищує 1/3 зарплати + 1/9 доходу ФОП". Тому запропонували максимум 600 тис. в кредит, а 1,9 млн. самому платити.


Ок, дякую
А на скільки років просили? По максимуму?
Чи все ж менше, що вийшов платіж настільки високий від доходу.
Я хочу щоб не більше 25% від доходу, але на максимум по терміну.
Як вони ставляться до таких варіантів, якщо говорили з ними про це.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 16:14

Hotab звісно максимальний термін і з пільговим %
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 28 жов, 2024 14:16

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Рейтинг міст за ціною на первинному ринку житла
Ірина_
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