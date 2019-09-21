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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати

Чи варто переплачувати за готовий ремонт, якщо є можливість зробити все "під себе"? Як Ви вважаєте?
Ірина_
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  #<1 ... 180181182183
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