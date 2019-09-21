З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
Чи варто переплачувати за готовий ремонт, якщо є можливість зробити все "під себе"? Як Ви вважаєте?
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Додано: Пон 18 лис, 2024 16:02
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З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
Чи варто переплачувати за готовий ремонт, якщо є можливість зробити все "під себе"? Як Ви вважаєте?
Додано: Вів 03 гру, 2024 12:57
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Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:10
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