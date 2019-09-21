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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати

Чи варто переплачувати за готовий ремонт, якщо є можливість зробити все "під себе"? Як Ви вважаєте?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:10

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Ринок оренди «завмер» до весни: в яких містах він все ще активний
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:36

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Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:39

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)


Івано-Франківськ, Чернівці та Вінниця, в яких «квадрат» подорожчав на 21%.

Нормально так.
Писав вже що Київ втратив лідируючі позиції.
Хомякоид
 
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