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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:02

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати

Чи варто переплачувати за готовий ремонт, якщо є можливість зробити все "під себе"? Як Ви вважаєте?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Новий військовий збір: податки на угоди з нерухомістю зросли майже вдвічі — думка експерта
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Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 17:10

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Ринок оренди «завмер» до весни: в яких містах він все ще активний
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:36

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Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 10:39

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)


Івано-Франківськ, Чернівці та Вінниця, в яких «квадрат» подорожчав на 21%.

Нормально так.
Писав вже що Київ втратив лідируючі позиції.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 12:41

  Хомякоид написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)


Івано-Франківськ, Чернівці та Вінниця, в яких «квадрат» подорожчав на 21%.

Нормально так.
Писав вже що Київ втратив лідируючі позиції.


До речі вторинка в Вінниці за рік так і здорожчала якщо не більше.
Моніторив в 2023 активно вторинку.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2024 13:09

Vadim_ написав:
Шо потрібно робити ?
Шо пропонуєте?


Вже писалось неодноразово.
Вкрадене в 90х від вивіскою приватизація конфісковується і продається західним інвесторам хоч за 1 гривню.
Західні компанії починають підтягувати рівень зарплат, вписуються за Україну, затягують в ЄС і НАТО.
Це пройшли всі країни в Східній Європі крім України, Молдови, бульбостану і оркстану.

Ціни на нерухомість вверх як в Польщі.
Аренда пре за рахунок понаїхів остарбайтерів.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 13:11

  Хомякоид написав:Вкрадене в 90х від вивіскою приватизація конфісковується і продається західним інвесторам хоч за 1 гривню.
Західні компанії починають підтягувати рівень зарплат, вписуються за Україну, затягують в ЄС і НАТО.
Це пройшли всі країни в Східній Європі крім України, Молдови, бульбостану і оркстану.

Ціни на нерухомість вверх як в Польщі.
Аренда пре за рахунок понаїхів остарбайтерів.

Ви ж по легенді пишете з Німеччини. Хіба не знаєте що в Німеччині 24-26 роки будуть доволі знаковими - закриття фабрик, виробництв і массові звільнення. Фабрика фольцваген закривається вперше з часів Гітлера! Їм абсолютно не треба нові виробництва закордоном.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 гру, 2024 07:51

  Хомякоид написав:
  Хомякоид написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Ринок первинної нерухомості у 2024 році: як за рік змінились ціни (інфографіка)


Івано-Франківськ, Чернівці та Вінниця, в яких «квадрат» подорожчав на 21%.

Нормально так.
Писав вже що Київ втратив лідируючі позиції.


До речі вторинка в Вінниці за рік так і здорожчала якщо не більше.
Моніторив в 2023 активно вторинку.

Так, за 2,5 роки війни - ціни на совіцькі сараї виросли 2х.
Явище тимчасове.
Квартири і будинки, зазвичай, колгоспної епохи, в жахливому стані, без ремонтів. Новобудів зовсім мало, це не жирний Київ.
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