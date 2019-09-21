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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2024 08:25
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Де всі?
Повернувся з Єгипту.
Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня.
Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі.
З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків.
Всі насолоджуються життям.
Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.
На київському форумі пишуть, що легко здають в оренду квартири за 4500 дол/міс.
Можливо, для більшості чиновників все гуд, на самостійній території?
Доки є територія, можна легко виконувати заповіти мазепи грушевського вінниченка скоропадського махна - обмінювати її на дзвінку монету? До польського кордону?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:20
Frant написав: Хомякоид написав: Investor_K написав:
Де всі?
Повернувся з Єгипту.
Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня.
Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі.
З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків.
Всі насолоджуються життям.
Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.
На київському форумі пишуть, що легко здають в оренду квартири за 4500 дол/міс.
Можливо, для більшості чиновників все гуд, на самостійній території?
Доки є територія, можна легко виконувати заповіти мазепи грушевського вінниченка скоропадського махна - обмінювати її на дзвінку монету? До польського кордону?
В Вінниці дивився роздають гуманітарку на НР.
Віртість 10 або 15 євро. Сміхота.
Стоїть черга за попереднім записом.
В Німеччині це максимум година на найпрстішій роботі.
Якщо не вирівняють таке нереальне розшарування коли одні здають квартири па 4500 дол.місяць а інші стоять за 10 євровими пакетами щоб дітей нагодувати, країна приречена з відповідними наслідками для нерухомості.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:34
Хомякоид написав: Investor_K написав:
Де всі?
Повернувся з Єгипту.
Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня.
Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі.
З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків.
Всі насолоджуються життям.
Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.
Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям.
Лицемірненько трохи.
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