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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:34

  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Де всі?


Повернувся з Єгипту.
Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня.
Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі.
З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків.
Всі насолоджуються життям.

Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.

Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям. :D Лицемірненько трохи.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 09:51

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:
  Investor_K написав:Де всі?


Повернувся з Єгипту.
Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня.
Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі.
З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків.
Всі насолоджуються життям.

Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.

Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям. :D Лицемірненько трохи.


Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям.
Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував.
Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:01

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям.
Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував.
Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.

Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить.
А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:11

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Вчора мій світ перевернувся: тільки вчора дізнався, що в Україні державну квартиру отримати значно простіше, ніж було в совоку.
https://www.youtube.com/watch?v=LofQwIkdfQU
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:36

  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям.
Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував.
Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.

Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить.
А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.


Ну чому,багато європейців іздять 2 або 3 рази на рік.
Так насолоджуються життям. Війна в Україні перейшла на 3 та 4 рядки новин.

Якби кожний придатний для роботи українець інвестував би з Європи стільки скільки я в євро, то наш платіжний баланс перетворився б екстра позитивний та дозволив би купувати за кордоном все що потрібно без кредитів. Дивно що ви цього не розумієте.

Крім того нововбудова дає не знаю ще в скількох облястях робочі місця, від виробництва цегли до оплати сантехніків.

Щось від вас нічого не було суільки ви інвестували або задонатили. Поділіться в студію.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:42

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям.
Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував.
Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.

Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить.
А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.


Ну чому,багато європейців іздять 2 або 3 рази на рік.
Так насолоджуються життям. Війна в Україні перейшла на 3 та 4 рядки новин.

Якби кожний придатний для роботи українець інвестував би з Європи стільки скільки я в євро, то наш платіжний баланс перетворився б екстра позитивний та дозволив би купувати за кордоном все що потрібно без кредитів. Дивно що ви цього не розумієте.

Крім того нововбудова дає не знаю ще в скількох облястях робочі місця, від виробництва цегли до оплати сантехніків.

Щось від вас нічого не було суільки ви інвестували або задонатили. Поділіться в студію.

Така собі ОляDe? Вже значний філантроп, меценат і інвестор, створювач робочих місць :D Справжній українець-патріот що рахує чужі гроші.

Я особисто вважаю, що кожен сам за себе має дивитись, а не заглядати в чужий карман як Ви.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 10:48

  Хомякоид написав:
  BIGor написав:Така собі ОляDe? Вже значний філантроп, меценат і інвестор, створювач робочих місць :D Справжній українець-патріот що рахує чужі гроші.

Я особисто вважаю, що кожен сам за себе має дивитись, а не заглядати в чужий карман як Ви.


Ну так не заглядайте. Ви перший почали.
Зрозуміло. Нема чим похвалитись.
Так і запишем в блокнотик.

Це ж Ви перші почали в чужі кармани заглядати, типу "які ж погані українці - їздять в дешевий Єгипет відпочивати, які негодяї!" Так що ОляDe можете заглядати в чужі кармани скільки хочете.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 11:07

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Хомякоид написав:
  BIGor написав:
  Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям.
Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував.
Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.

Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить.
А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.


Ну чому,багато європейців іздять 2 або 3 рази на рік.
Так насолоджуються життям. Війна в Україні перейшла на 3 та 4 рядки новин.

Якби кожний придатний для роботи українець інвестував би з Європи стільки скільки я в євро, то наш платіжний баланс перетворився б екстра позитивний та дозволив би купувати за кордоном все що потрібно без кредитів. Дивно що ви цього не розумієте.

Крім того нововбудова дає не знаю ще в скількох облястях робочі місця, від виробництва цегли до оплати сантехніків.

Щось від вас нічого не було суільки ви інвестували або задонатили. Поділіться в студію.
То українці мають бути вдячні що ви, сидячи в Німеччині, купили халупу в Вінниці, бо в Німеччині такої дохідності нема? Все правильно?
Faceless
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