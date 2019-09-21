Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Повернувся з Єгипту. Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня. Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі. З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків. Всі насолоджуються життям.
Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.
Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям. Лицемірненько трохи.
Повернувся з Єгипту. Україну простий люд вже забув в Європі, пять рейсів з Хургади в Німеччину та шість рейсів в Польшу наразував за пів дня. Повно росіян. Я х.з. як санкції діють чи діють взагалі. З Німечини в два кінця заповненість літака на 99 відсотків. Всі насолоджуються життям.
Щось мені вже здається що війна вже надовго з відповідними наслідками для нерухомості.
Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям. Лицемірненько трохи.
Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям. Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував. Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.
Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям. Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував. Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.
Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить. А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.
Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям. Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував. Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.
Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить. А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.
Ну чому,багато європейців іздять 2 або 3 рази на рік. Так насолоджуються життям. Війна в Україні перейшла на 3 та 4 рядки новин.
Якби кожний придатний для роботи українець інвестував би з Європи стільки скільки я в євро, то наш платіжний баланс перетворився б екстра позитивний та дозволив би купувати за кордоном все що потрібно без кредитів. Дивно що ви цього не розумієте.
Крім того нововбудова дає не знаю ще в скількох облястях робочі місця, від виробництва цегли до оплати сантехніків.
Щось від вас нічого не було суільки ви інвестували або задонатили. Поділіться в студію.
Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям. Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував. Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.
Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить. А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.
Ну чому,багато європейців іздять 2 або 3 рази на рік. Так насолоджуються життям. Війна в Україні перейшла на 3 та 4 рядки новин.
Якби кожний придатний для роботи українець інвестував би з Європи стільки скільки я в євро, то наш платіжний баланс перетворився б екстра позитивний та дозволив би купувати за кордоном все що потрібно без кредитів. Дивно що ви цього не розумієте.
Крім того нововбудова дає не знаю ще в скількох облястях робочі місця, від виробництва цегли до оплати сантехніків.
Щось від вас нічого не було суільки ви інвестували або задонатили. Поділіться в студію.
Така собі ОляDe? Вже значний філантроп, меценат і інвестор, створювач робочих місць Справжній українець-патріот що рахує чужі гроші.
Я особисто вважаю, що кожен сам за себе має дивитись, а не заглядати в чужий карман як Ви.
Хомякоид написав:Ну да раз на 1.5 року зїздити в Єгипет це насолоджування життям. Я за останні 2 роки досить в Україну інвестував. Мажна 10 років війну вести якби кожен так зробив хто в Європі а не вивизив з України як тут пишуть на форумах.
Ви ж писали, що всі хто їдуть в Єгипет - насолоджуються життям, лицемірно виходить. А про інвестиції - так це ж не донати на армію чи в фонд - це інвестиція, щоб потім назад вернути х2 - чисто щоб заробити.
Ну чому,багато європейців іздять 2 або 3 рази на рік. Так насолоджуються життям. Війна в Україні перейшла на 3 та 4 рядки новин.
Якби кожний придатний для роботи українець інвестував би з Європи стільки скільки я в євро, то наш платіжний баланс перетворився б екстра позитивний та дозволив би купувати за кордоном все що потрібно без кредитів. Дивно що ви цього не розумієте.
Крім того нововбудова дає не знаю ще в скількох облястях робочі місця, від виробництва цегли до оплати сантехніків.
Щось від вас нічого не було суільки ви інвестували або задонатили. Поділіться в студію.
То українці мають бути вдячні що ви, сидячи в Німеччині, купили халупу в Вінниці, бо в Німеччині такої дохідності нема? Все правильно?