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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:31

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Faceless написав:
То українці мають бути вдячні що ви, сидячи в Німеччині, купили халупу в Вінниці, бо в Німеччині такої дохідності нема? Все правильно?


Кожен робить для України все що може на свому місці.
Хтось краде як не в собі, хтось інвестує покращучи платіжний баланс та забезпечуючи робочі масця.
Jedem das seine
А хтось розказує, як жити, ховаючись в Німеччині. Кожному своє


Хтось емігрував в Німечину коли стало зрозуміло куди все катиться, хтось втік в Польщу або Відень з початком бойових дій, а хтось так і мусить перечитутвати все лайно та підчищати всі висери.
Так кожному своє.
Востаннє редагувалось Хомякоид в П'ят 27 гру, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:40

пан Хомякоид! Ну реально смешно,ну блин.
Я вот жру-так мне гордится что я производителей пищи и супермаркеты поддерживаю?
Поддерживают нашу страну исключительно солдаты в окопах,на передовой.
Еще та небольшая часть бедных и честных волонтеров,которая ездит на фронт, привозит нужное,эвакуирует людей и животных.
Вы же просто просчитали что до Винницы не дойдут и вложили свои бабки. Это нормально, как и допустим-иметь половой член.
Но ненормально этим гордится и тыкать всем в глаза это,как собственно и членом.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:54

Господар Вельзевула
Если член с горбинкой достает из Польши до Винницы через Чабаны, то чем не повод для гордости :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:12

  Господар Вельзевула написав:пан Хомякоид! Ну реально смешно,ну блин.
Я вот жру-так мне гордится что я производителей пищи и супермаркеты поддерживаю?
Поддерживают нашу страну исключительно солдаты в окопах,на передовой.
Еще та небольшая часть бедных и честных волонтеров,которая ездит на фронт, привозит нужное,эвакуирует людей и животных.
Вы же просто просчитали что до Винницы не дойдут и вложили свои бабки. Это нормально, как и допустим-иметь половой член.
Но ненормально этим гордится и тыкать всем в глаза это,как собственно и членом.


Так мені тичуть що я в Египті побував. Я відписався що був не тільки в Єгипті а і інвестував в Україну, що не так. :D
Що можу те і роблю на своєму робочому місці.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:47

  Хомякоид написав:
  Господар Вельзевула написав:пан Хомякоид! Ну реально смешно,ну блин.
Я вот жру-так мне гордится что я производителей пищи и супермаркеты поддерживаю?
Поддерживают нашу страну исключительно солдаты в окопах,на передовой.
Еще та небольшая часть бедных и честных волонтеров,которая ездит на фронт, привозит нужное,эвакуирует людей и животных.
Вы же просто просчитали что до Винницы не дойдут и вложили свои бабки. Это нормально, как и допустим-иметь половой член.
Но ненормально этим гордится и тыкать всем в глаза это,как собственно и членом.


Так мені тичуть що я в Египті побував. Я відписався що був не тільки в Єгипті а і інвестував в Україну, що не так. :D
Що можу те і роблю на своєму робочому місці.

Так вам і пишуть, що Єгипет і хата у Вінниці - це одне й те саме. Витрачання грошей на себе. Це ні про яку підтримку. Десь в Європі можна купити квартиру за ту суму? Так, щоб потім ще й добре дороблятись на співвітчизниках? Отож) Одні доброчинці навколо)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:49

  Хомякоид написав:
Так мені тичуть що я в Египті побував. Я відписався що був не тільки в Єгипті а і інвестував в Україну, що не так. :D
Що можу те і роблю на своєму робочому місці.


А навіщо ви кажете про це у публічному просторі? :mrgreen:
"наши люди в египет на самолете не летают" :lol:
Господар Вельзевула
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