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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:31
Faceless написав: Хомякоид написав: Faceless написав:
То українці мають бути вдячні що ви, сидячи в Німеччині, купили халупу в Вінниці, бо в Німеччині такої дохідності нема? Все правильно?
Кожен робить для України все що може на свому місці.
Хтось краде як не в собі, хтось інвестує покращучи платіжний баланс та забезпечуючи робочі масця.
Jedem das seine
А хтось розказує, як жити, ховаючись в Німеччині. Кожному своє
Хтось емігрував в Німечину коли стало зрозуміло куди все катиться, хтось втік в Польщу або Відень з початком бойових дій, а хтось так і мусить перечитутвати все лайно та підчищати всі висери.
Так кожному своє.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в П'ят 27 гру, 2024 19:12, всього редагувалось 2 разів.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:40
пан Хомякоид! Ну реально смешно,ну блин.
Я вот жру-так мне гордится что я производителей пищи и супермаркеты поддерживаю?
Поддерживают нашу страну исключительно солдаты в окопах,на передовой.
Еще та небольшая часть бедных и честных волонтеров,которая ездит на фронт, привозит нужное,эвакуирует людей и животных.
Вы же просто просчитали что до Винницы не дойдут и вложили свои бабки. Это нормально, как и допустим-иметь половой член.
Но ненормально этим гордится и тыкать всем в глаза это,как собственно и членом.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:54
Господар Вельзевула
Если член с горбинкой достает из Польши до Винницы через Чабаны, то чем не повод для гордости
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Hotab
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:12
Господар Вельзевула написав:
пан Хомякоид! Ну реально смешно,ну блин.
Я вот жру-так мне гордится что я производителей пищи и супермаркеты поддерживаю?
Поддерживают нашу страну исключительно солдаты в окопах,на передовой.
Еще та небольшая часть бедных и честных волонтеров,которая ездит на фронт, привозит нужное,эвакуирует людей и животных.
Вы же просто просчитали что до Винницы не дойдут и вложили свои бабки. Это нормально, как и допустим-иметь половой член.
Но ненормально этим гордится и тыкать всем в глаза это,как собственно и членом.
Так мені тичуть що я в Египті побував. Я відписався що був не тільки в Єгипті а і інвестував в Україну, що не так.
Що можу те і роблю на своєму робочому місці.
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Хомякоид
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:47
Хомякоид написав: Господар Вельзевула написав:
пан Хомякоид! Ну реально смешно,ну блин.
Я вот жру-так мне гордится что я производителей пищи и супермаркеты поддерживаю?
Поддерживают нашу страну исключительно солдаты в окопах,на передовой.
Еще та небольшая часть бедных и честных волонтеров,которая ездит на фронт, привозит нужное,эвакуирует людей и животных.
Вы же просто просчитали что до Винницы не дойдут и вложили свои бабки. Это нормально, как и допустим-иметь половой член.
Но ненормально этим гордится и тыкать всем в глаза это,как собственно и членом.
Так мені тичуть що я в Египті побував. Я відписався що був не тільки в Єгипті а і інвестував в Україну, що не так.
Що можу те і роблю на своєму робочому місці.
Так вам і пишуть, що Єгипет і хата у Вінниці - це одне й те саме. Витрачання грошей на себе. Це ні про яку підтримку. Десь в Європі можна купити квартиру за ту суму? Так, щоб потім ще й добре дороблятись на співвітчизниках? Отож) Одні доброчинці навколо)))
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gonchik74
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:49
Хомякоид написав:
Так мені тичуть що я в Египті побував. Я відписався що був не тільки в Єгипті
а і інвестував в Україну, що не так.
Що можу те і роблю на своєму робочому місці.
А навіщо ви кажете про це у публічному просторі?
"наши люди в египет на самолете не летают"
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:59
gonchik74 написав: Хомякоид написав: Господар Вельзевула написав:
пан Хомякоид! Ну реально смешно,ну блин.
Я вот жру-так мне гордится что я производителей пищи и супермаркеты поддерживаю?
Поддерживают нашу страну исключительно солдаты в окопах,на передовой.
Еще та небольшая часть бедных и честных волонтеров,которая ездит на фронт, привозит нужное,эвакуирует людей и животных.
Вы же просто просчитали что до Винницы не дойдут и вложили свои бабки. Это нормально, как и допустим-иметь половой член.
Но ненормально этим гордится и тыкать всем в глаза это,как собственно и членом.
Так мені тичуть що я в Египті побував. Я відписався що був не тільки в Єгипті а і інвестував в Україну, що не так.
Що можу те і роблю на своєму робочому місці.
Так вам і пишуть, що Єгипет і хата у Вінниці - це одне й те саме. Витрачання грошей на себе. Це ні про яку підтримку. Десь в Європі можна купити квартиру за ту суму? Так, щоб потім ще й добре дороблятись на співвітчизниках? Отож) Одні доброчинці навколо)))
Можна придбати. Но поки я місця здавати не буду
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Хомякоид
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Додано: Суб 28 гру, 2024 09:21
Короче,
Інвестиції (на хлопський розум) - це вкласти 50 кує, а витягнути 100 кує.
Меценатство - купити хату в пгт за 10 кує для ВПО.
Хомякоїд - перше. Нащо з себе героя, мецената, філантропа корчити - я не знаю. Можна ж честно сказати - хоче підзаробити на війні і ВПО, та ще і податки не заплатити. Бо інвестиції - це про заробіток.
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BIGor
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