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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36
Олежан написав: BIGor написав:
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))
BIGor вже себе вважає німцем.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:40
airmax78 написав: Олежан написав: BIGor написав:
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))
BIGor вже себе вважає німцем.
airmax78 вже себе вважає австрійцем.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:11
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:30
У них какое-то особое ранжирование.
Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом – близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті – 22,5 тисячі.
...
В Одесі оренди однокімнатної квартири це 2,6 середніх зарплат
Даже если поверить их столбикам, что в Одессе средняя ЗП несколько меньше (сомнительно, но пусть), то в Одессе в 2.5 раза дороже в абсолюте выходит
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