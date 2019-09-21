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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36

  Олежан написав:
  BIGor написав:Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.

всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))

BIGor вже себе вважає німцем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 19:40

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  BIGor написав:Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.

всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))

BIGor вже себе вважає німцем.

airmax78 вже себе вважає австрійцем.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:11

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Ужгород - найдорожче місто в Україні.
https://www.slovoidilo.ua/2025/01/09/in ... x-ukrayiny
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:30

  Дюрі-бачі написав:Ужгород - найдорожче місто в Україні.
https://www.slovoidilo.ua/2025/01/09/in ... x-ukrayiny

У них какое-то особое ранжирование.
Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом – близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті – 22,5 тисячі.
...
В Одесі оренди однокімнатної квартири це 2,6 середніх зарплат

Даже если поверить их столбикам, что в Одессе средняя ЗП несколько меньше (сомнительно, но пусть), то в Одессе в 2.5 раза дороже в абсолюте выходит :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 03:27

  BIGor написав:
  UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.

Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.

То розцінки на одноразову роботу.
Людина працює один два дня на тиждень, за викликом.
Нормальні зарплати у пересічного на самостійній території 300-400 дол/міс.
За пахоту 500 дол/міс

Є пшеничні чавунні олігархи і їх прислуга, там вищі заробки. Поки що. :mrgreen:
До прихода "асвабадітелей", яких уроди не хочуть і не можуть зупинити.

Навіть під час війни уроди не хочуть реорганізувати державний апарат, зменшити непотизм і примітивність управління, розставити розумних людей на керівні посади, посадити державних злодіїв на 15+ років, запустити власну оборонку.

Їм і так добре. В наявності ще є 80% невіддерибаненної території, страни крєпкіх бесхозяйствєнніков. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:17

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

  BIGor написав:Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям. Лицемірненько трохи.
Та вони такі друзі, що ворогів не треба. Ще з часів Насера
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