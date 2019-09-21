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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36
Олежан написав: BIGor написав:
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))
BIGor вже себе вважає німцем.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:40
airmax78 написав: Олежан написав: BIGor написав:
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))
BIGor вже себе вважає німцем.
airmax78 вже себе вважає австрійцем.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:11
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:30
У них какое-то особое ранжирование.
Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом – близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті – 22,5 тисячі.
...
В Одесі оренди однокімнатної квартири це 2,6 середніх зарплат
Даже если поверить их столбикам, что в Одессе средняя ЗП несколько меньше (сомнительно, но пусть), то в Одессе в 2.5 раза дороже в абсолюте выходит
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 03:27
BIGor написав: UA написав:
В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
То розцінки на одноразову роботу.
Людина працює один два дня на тиждень, за викликом.
Нормальні зарплати у пересічного на самостійній території 300-400 дол/міс.
За пахоту 500 дол/міс
Є пшеничні чавунні олігархи і їх прислуга, там вищі заробки. Поки що.
До прихода "асвабадітелей", яких уроди не хочуть і не можуть зупинити.
Навіть під час війни уроди не хочуть реорганізувати державний апарат, зменшити непотизм і примітивність управління, розставити розумних людей на керівні посади, посадити державних злодіїв на 15+ років, запустити власну оборонку.
Їм і так добре. В наявності ще є 80% невіддерибаненної території, страни крєпкіх бесхозяйствєнніков.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:17
BIGor написав:
Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям. Лицемірненько трохи.
Та вони такі друзі, що ворогів не треба. Ще з часів Насера
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