|
|
|
Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36
Олежан написав: BIGor написав:
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))
BIGor вже себе вважає німцем.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42787
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 980 раз.
- Подякували: 5331 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 09 січ, 2025 19:40
airmax78 написав: Олежан написав: BIGor написав:
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))
BIGor вже себе вважає німцем.
airmax78 вже себе вважає австрійцем.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9745
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 1830 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:11
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 4965
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 591 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:30
У них какое-то особое ранжирование.
Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом – близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті – 22,5 тисячі.
...
В Одесі оренди однокімнатної квартири це 2,6 середніх зарплат
Даже если поверить их столбикам, что в Одессе средняя ЗП несколько меньше (сомнительно, но пусть), то в Одессе в 2.5 раза дороже в абсолюте выходит
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5127
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 41 раз.
- Подякували: 594 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:17
BIGor написав:
Так Єгипет дружбани РФ. Дивно що Ви не знали і відали пару тисяч Євро друзям РФ. І цікаво, ви кажете, що "Всі насолоджуються життям.", а самі що робите? Вірно, насолоджуєтеся життям. Лицемірненько трохи.
Та вони такі друзі, що ворогів не треба. Ще з часів Насера
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 186
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 15 січ, 2025 14:51
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в різних містах України
Згодні з наведеними цифрами? На вашу думку, на якому рівні має бути заробітна плата, щоб можна було купити квартиру за 10 років?
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6061
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 12 лют, 2025 19:28
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Українці у 1,5 рази частіше купують землю, аніж житло
На вашу думку, чому зросла купівля-продаж земельних ділянок і чому українці не поспішають купувати нерухомість?
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6061
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81
|47646
|
|
|9
|1954
|
|
|1
|610
|
|