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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 22:50

  asti написав:Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)
в понедельник обновите анкету и 99% что вопрос решится. банк так же не заинтересован в конфликте, но ему надо выполнять предписания НБУ а там черным по белому всем до жопы откуда у вас деньги, в анкете надо указать правильную цифру. Всё. Моему приятелю так же райф блоканул, он финмону отправил почтой сканы деклараций за 6 лет, не помогло, а когда исправил в анкете что работает неофициально и имеет 70к в месяц вопрос решился.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 15 лют, 2025 22:52, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:23

  Wirująświatła написав:
  asti написав:Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)
в понедельник обновите анкету и 99% что вопрос решится. банк так же не заинтересован в конфликте, но ему надо выполнять предписания НБУ а там черным по белому всем до жопы откуда у вас деньги, в анкете надо указать правильную цифру. Всё. Моему приятелю так же райф блоканул, он финмону отправил почтой сканы деклараций за 6 лет, не помогло, а когда исправил в анкете что работает неофициально и имеет 70к в месяц вопрос решился.
Да ну вы шутите наверное - ничего я там уже не обновлю - мне даже горячая не отвечает, вход в приложение заблокирован,
я для них уже не человек...
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 23:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  baraka написав:
  asti написав:Так у меня не конкретная транзакция заблокирована - у меня просто обороты за период (3 месяца) не соответствовали (на взгляд банка) данным заявленным мной в анкете при оформлении карты. И банк заблочил мне счета на которых в тот момент находилась н-ная сумма денег. Вот и всё. Я просто хотел без лишнего шума вывести эти деньги на другой, более лояльный в плане финмона банк, и там их снять. Но оказалось, что всё не так просто - большинство банков тоже заблочат деньги которые заходят к ним с пометкой "в следствие разрыва отношений" и, кроме того, в случае если заблокированные по 15-й статье счета закрываются банк который их закрывает уведомляет об этом тот, как вы выразились, настоящий фимном. Чего мне, по понятным причинам, категорически не хотелось бы так как у меня и в других банках есть счета на которых лежат деньги. Мне начальники отделений других банков в которые я планировал переводить средства рекомендовали решить все с райфом полюбовно во избежание//)


так и у меня заблочили все счета, общая сумма на 3 (на три!) порядка больше чем входящая транза которая банку не понравилась.

я не знаю вашей ситуации, но если у вас честно заработанные деньги - чего вы сами боитесь ? Чего вы не дрючите в ответ если точно знаете что вас имеют ? Ладно, это был риторический вопрос...

Как мне их дрючить, скажите пожалуйста?
Они везде прикрываются 15-й статьей там такие размытые формулировки что любое движение можно трактовать как спонсорство терроризма. Кроме того банк это огромная структура с миллиардными доходами, в которой работают хорошие юристы. Поэтому в суд обращаться не имеет смысла особого. И не так много юристов занимаются вопросами финмона.
А если требовать у них выдать деньги через кассу - они ссылаются на какие-то внутренние распоряжения что через кассу нельзя. Замкнутый круг...
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2025 00:04

  asti написав:Как мне их дрючить, скажите пожалуйста?
Они везде прикрываются 15-й статьей там такие размытые формулировки что любое движение можно трактовать как спонсорство терроризма. Кроме того банк это огромная структура с миллиардными доходами, в которой работают хорошие юристы. Поэтому в суд обращаться не имеет смысла особого. И не так много юристов занимаются вопросами финмона.
А если требовать у них выдать деньги через кассу - они ссылаются на какие-то внутренние распоряжения что через кассу нельзя. Замкнутый круг...


я вам всё написал.

конечно, они будут вам лапшу на уши вешать. Ваше дело знать свои права (и я вам дал конкретную отсылку к конкретному закону) и требовать от них то, что они должны делать. И если они не выполняют (нарушают закон) - вы тоже их можете дрючить (и им штрафы могут прилететь от НБУ за это). И если бы готовы были бы действовать - я бы ответил на дополнительные вопросы.

А если не хотите вникать, хотите искать причины почему вы не будете этим заниматься - ну ок, носите бумажки, кланяйтесь.
Востаннє редагувалось baraka в Нед 16 лют, 2025 00:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 14:04

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://zabor.zp.ua/new/v-zaporizhzhi-d ... konomklasu
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:02

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Здалась квартира в Вінниці.
Ціна норм, так я і очікував.
IT з котом. До місяця виставлялась.
Хомякоид
 
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