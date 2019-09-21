Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лют, 2025 14:04
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити
Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 24 лют, 2025 22:02
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Здалась квартира в Вінниці.
Ціна норм, так я і очікував.
IT з котом. До місяця виставлялась.
Додано: Вів 25 лют, 2025 13:22
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Які ціни на однокімнатні квартири у Львові
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