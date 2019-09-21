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Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 187188189190
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 14:04

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://zabor.zp.ua/new/v-zaporizhzhi-d ... konomklasu
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 22:02

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Здалась квартира в Вінниці.
Ціна норм, так я і очікував.
IT з котом. До місяця виставлялась.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 13:22

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Які ціни на однокімнатні квартири у Львові
Модератор
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:03

Продаж майнових прав без згоди чоловіка та без його відома

Шановні форумчані, підкажіть що робити у такій справі: подружжя придбало нерухомість на етапі котловану, а саме сплатило за паєву участь у будівництві. Договір оформили на дружину. Спустя декілька років, стало відомо що дружина тишком переоформила цій договір на свою матір, не повідомивши чоловіка. Забудовник,згоду чоловіка не запитував. Як чоловік може оскаржити цей договір?
Aleksandra L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:29

  Хомякоид написав:Здалась квартира в Вінниці.
Ціна норм, так я і очікував.
IT з котом. До місяця виставлялась.


Пардон,это везде так или только в Виннице? Ну я про экспозицию месяц. Как бы очень долго.
Господар Вельзевула
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