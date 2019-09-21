Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 лют, 2025 14:04
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як діє програма «Субсидія на оренду житла»: як і хто може її оформити
Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 24 лют, 2025 22:02
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Здалась квартира в Вінниці.
Ціна норм, так я і очікував.
IT з котом. До місяця виставлялась.
Додано: Вів 25 лют, 2025 13:22
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Які ціни на однокімнатні квартири у Львові
Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:03
Продаж майнових прав без згоди чоловіка та без його відома
Шановні форумчані, підкажіть що робити у такій справі: подружжя придбало нерухомість на етапі котловану, а саме сплатило за паєву участь у будівництві. Договір оформили на дружину. Спустя декілька років, стало відомо що дружина тишком переоформила цій договір на свою матір, не повідомивши чоловіка. Забудовник,згоду чоловіка не запитував. Як чоловік може оскаржити цей договір?
Додано: П'ят 28 лют, 2025 13:29
Додано: П'ят 28 лют, 2025 14:49
В мене вперше експозиція так довго часу зайняла.
Писали тут про несезон. Можливо в цьому причина.
Додано: Вів 11 бер, 2025 10:26
може
Додано: П'ят 14 бер, 2025 07:23
Простой колосальний.
Можна було здати швидше, за ціною на 1/12 менше. Прибуток був би той самий.
Оренда дає все менший прибуток, в країні крєпкіх бесхозяйствєнніков і міцних дезорганізаторів.
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