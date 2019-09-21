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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:27

  asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:39

  asti написав: Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:43

  Wirująświatła написав:
  asti написав: Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
Не согласен. Биткоин сам по себе не приносит дохода, то есть чтобы что-то заработать надо его покупать/продавать.
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 бер, 2025 01:35

  asti написав:Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?

Отримання за теперішніх обставин відповіді на це питання дорівнює винаходу філосовського каменю або укладанню угоди з дияволом. Готові продати душу? До завершення війни трасмутація наявної валютної готівки в активи, які генерують прибуток, є нерозсудливим і вельми ризикованим наміром. Єдиною прийнятною стратегією вважається прикладання зусиль для безпечного збереження усього обсягу валюти, навіть допускаючи певну втрату її поточної вартості. Також "получать пассивный доход без особой мороки и рисков", тобто без привнесення у систему відповідної норми енергії/зусиль є утопією на кшталт вічного двигуна. Ризик - невід"ємний попутник прибутку. Наразі очікуваний прибуток не вартує того. Звісно, це якщо діяти у межах закону, уникаючи девіантних практик.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Флаймен може давати уроки економії, декому


$116 "на життя" у лютому
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хіба то життя?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Хіба то життя?


100 грн на їжу в ден. 2 американо.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 24 бер, 2025 11:40

Так, а скільки мультів, байдуже в якій валюті, той чувак вже наскирдував?!
Bolt
 
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