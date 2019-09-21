В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:27
В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:39
Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:43
Не согласен. Биткоин сам по себе не приносит дохода, то есть чтобы что-то заработать надо его покупать/продавать.
Додано: Суб 22 бер, 2025 01:35
Отримання за теперішніх обставин відповіді на це питання дорівнює винаходу філосовського каменю або укладанню угоди з дияволом. Готові продати душу? До завершення війни трасмутація наявної валютної готівки в активи, які генерують прибуток, є нерозсудливим і вельми ризикованим наміром. Єдиною прийнятною стратегією вважається прикладання зусиль для безпечного збереження усього обсягу валюти, навіть допускаючи певну втрату її поточної вартості. Також "получать пассивный доход без особой мороки и рисков", тобто без привнесення у систему відповідної норми енергії/зусиль є утопією на кшталт вічного двигуна. Ризик - невід"ємний попутник прибутку. Наразі очікуваний прибуток не вартує того. Звісно, це якщо діяти у межах закону, уникаючи девіантних практик.
Додано: Пон 24 бер, 2025 11:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 24 бер, 2025 11:30
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хіба то життя?
Додано: Пон 24 бер, 2025 11:37
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 24 бер, 2025 11:40
Так, а скільки мультів, байдуже в якій валюті, той чувак вже наскирдував?!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|