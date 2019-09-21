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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:27
asti написав:
Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
В прошлом))) «А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть»)))
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gonchik74
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 20:39
asti написав:
Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 21 бер, 2025 21:43
Wirująświatła написав: asti написав:
Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
тю это ж просто. в биткоин 15 лет назад.
Не согласен. Биткоин сам по себе не приносит дохода, то есть чтобы что-то заработать надо его покупать/продавать.
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asti
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Додано: Суб 22 бер, 2025 01:35
asti написав:
Вот как, скажите, как сделать так чтобы заставить ВСЕ деньги работать?! Куда вложиться чтобы получать пассивный доход без особой мороки (недвижимость) и рисков (ОВГЗ, депозиты, крипта) Где он Грааль инвестора??! Кто знает?
Отримання за теперішніх обставин відповіді на це питання дорівнює винаходу філосовського каменю або укладанню угоди з дияволом. Готові продати душу? До завершення війни трасмутація наявної валютної готівки в активи, які генерують прибуток, є нерозсудливим і вельми ризикованим наміром. Єдиною прийнятною стратегією вважається прикладання зусиль для безпечного збереження усього обсягу валюти, навіть допускаючи певну втрату її поточної вартості. Також "получать пассивный доход без особой мороки и рисков", тобто без привнесення у систему відповідної норми енергії/зусиль є утопією на кшталт вічного двигуна. Ризик - невід"ємний попутник прибутку. Наразі очікуваний прибуток не вартує того. Звісно, це якщо діяти у межах закону, уникаючи девіантних практик.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:29
Frant написав:
Флаймен може давати уроки економії, декому
$116 "на життя" у лютому
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flyman
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:30
Хіба то життя?
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Faceless
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:37
Faceless написав:
Хіба то життя?
100 грн на їжу в ден. 2 американо.
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Додано: Пон 24 бер, 2025 11:40
Так, а скільки мультів, байдуже в якій валюті, той чувак вже наскирдував?!
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Bolt
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Додано: Пон 24 бер, 2025 18:50
Bolt написав:
Так, а скільки мультів, байдуже в якій валюті, той чувак вже наскирдував?!
Байдуже скільки мультів, якщо стм винь да полож 10кує в місяць і не шага менше плюс інфініті на 8Березня
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