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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 10:47

  Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество

как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

yama написав:
  Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество

как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
Я бачу, Яма хоче взяти метод на озброєння
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 11:41

  Бетон написав:
  посетитель написав:Ремонтные работы наверное мешали.

это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае, дело в зависти

Добрый день.
Понял что бабе шум мешал, перфоратором чтоли заигрались?
Что там с вашим знакомым на красной тесле(тот что на кирова отличился)?
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:08

  yama написав:какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?

1. знакомые тцкашники. баба подкидывает им работу
2. во дворе любого ЖК слишком сложно, можно не того поймать. ну и обилие камер наблюдения не на пользу дела.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:17

  Faceless написав:
yama написав:
  Бетон написав:На варшавском баба из 10 дома (кстати она ремонт уже сделала), вызвала знакомых тцк-ашников на рабочих из квартиры, где знакомый делает ремонт. Те взяли открыли двери, их вытянули из квартиры.
Нет рабочих)
Это всё, что нужно знать про общество

как технически она реализовала ?
1) куда звонила
2) почему приехали ведь могут тупо пошутить позвонить и наврать с три короба и ездить будут долго и без результатно
3) какой смьсл ехать куда-то в определенное место если можно стать под подехдом либо во дворе любого ЖК и результат будет таким же ?
Я бачу, Яма хоче взяти метод на озброєння

мне просто не однократно обещали сдать меня в ТЦК :mrgreen: вот потому интересно , єто ж маразм - можно сутки простоять под дверью пустой квартирьі по такой наводке
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:18

Wirująświatła ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 бер, 2025 12:21

  yama написав:Wirująświatła ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов

ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё

меня тоже пугали тцк. и когда за тобой приезжает два джипа в 6 утра по всем твоим адресам, а в кафе ловят менты с камерами. это, вот знаешь, ну вообще не смешно.
особенно семье
Бетон
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  #<1 ... 189190191192
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