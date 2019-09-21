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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:44
Бетон написав: посетитель написав:
Ремонтные работы наверное мешали.
это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае
, дело в зависти
вангую что причина работа перфораторов 24/7
не?
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Додано: Сер 26 бер, 2025 21:48
Бетон написав: yama написав:Wirująświatła
ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов
ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё
меня тоже пугали тцк. и когда за тобой приезжает два джипа в 6 утра по всем твоим адресам
, а в кафе ловят менты с камерами. это, вот знаешь, ну вообще не смешно. особенно семье
это плата за популярность)
и кстати ты писал что разведен...какая семья?
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