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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 26 бер, 2025 21:48
Бетон написав: yama написав:Wirująświatła
ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов
ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё
меня тоже пугали тцк. и когда за тобой приезжает два джипа в 6 утра по всем твоим адресам
, а в кафе ловят менты с камерами. это, вот знаешь, ну вообще не смешно. особенно семье
это плата за популярность)
и кстати ты писал что разведен...какая семья?
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:18
Frant написав:Бетон
Які люди, які страждання!
Це тонка філософія, але так і є
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Бетон
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:23
Прохожий написав: Бетон написав: yama написав:Wirująświatła
ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов
ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё
меня тоже пугали тцк. и когда за тобой приезжает два джипа в 6 утра по всем твоим адресам
, а в кафе ловят менты с камерами. это, вот знаешь, ну вообще не смешно. особенно семье
это плата за популярность)
и кстати ты писал что разведен...какая семья?
Ирландия оказывается офигенная страна. Эмпатия, толерантность, безопасность на максимальном уровне.
Дети начинают говорить по английски.
Мне чертовски их не хватает, но я счастлив, что они будут жить в нормальной стране.
Лучше потратить год жизни в детстве, чем всю жизнь в 40
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Бетон
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:31
Бетон
В мене там бувша, каже навіть клімат подобається.
Але ж для нових там зараз умови набагато гірші, ніж для перших? Чи твої повністю за свої, без підтримки уряду Ірландії?
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Hotab
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:37
Hotab написав:Бетон
В мене там бувша, каже навіть клімат подобається.
Але ж для нових там зараз умови набагато гірші, ніж для перших? Чи твої повністю за свої, без підтримки уряду Ірландії?
Смешно получается.
В Ирландию едут все бывшие. Видимо, мы чего-то не знаем.
За свої. Аренда хати полторуха. Продукты, говорят, как в Киеве. Воздух чистый
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Бетон
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Додано: Сер 26 бер, 2025 22:57
Бетон
В Ирландию едут все бывшие
Ні-ні, це просто «бувша». Екс-дружина в іншій країні. Дочку вже точно не витягнути з Європи, мова, ВУЗ, постійні перельоти по всім країнам (ясно що лоу-кости ловить зарані, та менше з тим) щоб зробити селфачі в кожній відомій европейській локації. Який там Чернігів, там поставлений хрест назавжди. Ну а екс хз, може і повернеться в Україну.
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