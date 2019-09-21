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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 21:48

  Бетон написав:
  yama написав:Wirująświatła ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов

ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё

меня тоже пугали тцк. и когда за тобой приезжает два джипа в 6 утра по всем твоим адресам, а в кафе ловят менты с камерами. это, вот знаешь, ну вообще не смешно.
особенно семье

это плата за популярность)

и кстати ты писал что разведен...какая семья?
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:18

  Frant написав:Бетон
Які люди, які страждання!

Це тонка філософія, але так і є
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:23

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  yama написав:Wirująświatła ну разве что пункт 1 - знают доверяют. Иначе недоброжелатели , которьіх у ТЦК не мало , наделают кучу ложньіх вьізовов

ребята, не будем мусолить эту тему.
приехали, проверили документы, увезли.
баба видимо связана с тцк.
теперь ремонт на этаже делать боятся.
это всё

меня тоже пугали тцк. и когда за тобой приезжает два джипа в 6 утра по всем твоим адресам, а в кафе ловят менты с камерами. это, вот знаешь, ну вообще не смешно.
особенно семье

это плата за популярность)

и кстати ты писал что разведен...какая семья?

Ирландия оказывается офигенная страна. Эмпатия, толерантность, безопасность на максимальном уровне.
Дети начинают говорить по английски.
Мне чертовски их не хватает, но я счастлив, что они будут жить в нормальной стране.
Лучше потратить год жизни в детстве, чем всю жизнь в 40
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:31

Бетон
В мене там бувша, каже навіть клімат подобається.
Але ж для нових там зараз умови набагато гірші, ніж для перших? Чи твої повністю за свої, без підтримки уряду Ірландії?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:37

  Hotab написав:Бетон
В мене там бувша, каже навіть клімат подобається.
Але ж для нових там зараз умови набагато гірші, ніж для перших? Чи твої повністю за свої, без підтримки уряду Ірландії?

Смешно получается.
В Ирландию едут все бывшие. Видимо, мы чего-то не знаем.
За свої. Аренда хати полторуха. Продукты, говорят, как в Киеве. Воздух чистый
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 26 бер, 2025 22:57

Бетон

В Ирландию едут все бывшие


Ні-ні, це просто «бувша». Екс-дружина в іншій країні. Дочку вже точно не витягнути з Європи, мова, ВУЗ, постійні перельоти по всім країнам (ясно що лоу-кости ловить зарані, та менше з тим) щоб зробити селфачі в кожній відомій европейській локації. Який там Чернігів, там поставлений хрест назавжди. Ну а екс хз, може і повернеться в Україну.
Hotab
 
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  #<1 ... 190191192193
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