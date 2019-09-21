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Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 29 бер, 2025 11:59
Прохожий написав: Бетон написав: посетитель написав:
Ремонтные работы наверное мешали.
это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае
, дело в зависти
вангую что причина работа перфораторов 24/7
не?
штукатуры. вряд-ли.
24/7 нельзя сверлить нигде. работа с 9 до 18 ограничена охраной и перерыв с 12 до 14 на детский сон.
интересный у меня был случай на оболони. дом - прямо из выхода метро.
сосед мент выстрелил из оружия прямо по замку двери, когда сверлили электрики
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Додано: Пон 31 бер, 2025 00:13
Бетон написав:
штукатуры. вряд-ли.
24/7 нельзя сверлить нигде. работа с 9 до 18 ограничена охраной и перерыв с 12 до 14 на детский сон.
интересный у меня был случай на оболони. дом - прямо из выхода метро.
сосед мент выстрелил из оружия прямо по замку двери, когда сверлили электрики
Ну выстрелил по замку. Не убил же...
Дом так себе...
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