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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: Суб 29 бер, 2025 11:59

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  посетитель написав:Ремонтные работы наверное мешали.

это ж классика. сама ремонт сделала. другим можно? нет, конечно. в окопы - на смерть))
но конкретно в этом случае, дело в зависти

вангую что причина работа перфораторов 24/7
не?


штукатуры. вряд-ли.
24/7 нельзя сверлить нигде. работа с 9 до 18 ограничена охраной и перерыв с 12 до 14 на детский сон.


интересный у меня был случай на оболони. дом - прямо из выхода метро.

сосед мент выстрелил из оружия прямо по замку двери, когда сверлили электрики
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 31 бер, 2025 00:13

  Бетон написав:
штукатуры. вряд-ли.
24/7 нельзя сверлить нигде. работа с 9 до 18 ограничена охраной и перерыв с 12 до 14 на детский сон.


интересный у меня был случай на оболони. дом - прямо из выхода метро.

сосед мент выстрелил из оружия прямо по замку двери, когда сверлили электрики

Ну выстрелил по замку. Не убил же...
Дом так себе...
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