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спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:29

  Frant написав:
  Бетон написав:После колонизации нас США, я надеюсь, что сюда приедут кураторы, надеюсь, что суды будут не украинскими по сути. Тогда нас ждёт конкретно ракета

Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???

Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.

Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части

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Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 15:16

  Бетон написав:
  Frant написав:Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???

Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.

Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части

Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 16:32

  Damien написав:
  Бетон написав:
  Frant написав:Що, польські судді не беруть хабарів, на відміну від українських судкй і прокурорів???

Не беруть.
Тому й виправдовуть.
Бо поважають закон.

Судья красава, написал что прокурор гнал беса в резолютивной части

Там написано "оставить без рассмотрения" в связи с процессуальными нарушениями подачи. Это не "виправдовують". Это "иди, переделывай заново"

Нормально всё. Прокуратура вообще вернула деньги заявителю. Суд часть денег вернул мне, часть перевёл на суд.депозит. Осталась формальность.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 20:22

это не касаеться Киева, ну я не думаю что такие новсти могут позитивно влиять на рынок недвижимости:

"Тепер держава зможе вилучати в українців землю та житло"
https://nerukhomi.ua/ukr/news/neruhomi- ... zhitlo.htm

Що підлягає вилученню, як працюватиме цей механізм, які виникають ризики
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 21:56

За крок до перевороту думок©

  Феодал написав:такие новсти
Це для тих, хто ще вагається - їхати/не їхати закордон після відкриття кордонів))
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

раз тебе так интересно.
то да.
меня полностью оправдали в уголовном производстве и оставили часть денег на депозите суда по формальному процессуальному нарушению, которое уже исправлено адвокатами и все деньги - на моём счету.

в странах снг такого не бывает, чтобы мэр города вместе с прокуратурой изъяли деньги, а суд их вернул
Бетон
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