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Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 192193194195
Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 12:30

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштує орендувати житло у 2025 році
Модератор
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Повідомлення Додано: Вів 15 кві, 2025 16:49

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштує орендувати житло у 2025 році


Це середня температура по лікарні. Не бюджетна новобудова не в дупі і не з бюджетним ремонтом ціна відрізняється в рази від заявленої.
ХЗ що дає ця інформація.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:32

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Скільки коштує житло в США
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Повідомлення Додано: П'ят 25 кві, 2025 13:53



1.08. Як складаюиться перекриття в панельних хрущівках.
Мені здаєится моноліт буде міцніший.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:17



Господа я понимаю какой то пуповій ЖК.
Никто не узнает по виду ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 20:56

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Это сегодня его хотел забрать к себе Ганул?
барабашов
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