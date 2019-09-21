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Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
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на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: Вів 27 тра, 2025 12:33

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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Повідомлення Додано: Сер 04 чер, 2025 08:49

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

https://t.me/zaborzp/97410
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 чер, 2025 11:36



Господа а что за ЖК на 4 минуте ? Дальше юзабельній ? Подлежит єксплуатации ?
Конечно все ето печально.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 16:42

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

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Повідомлення Додано: Вів 17 чер, 2025 09:21

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В Україні запустять цифрову платформу для розв’язання житлових проблем
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Повідомлення Додано: Вів 24 чер, 2025 09:47

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Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни
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