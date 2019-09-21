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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 27 тра, 2025 12:33
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Ремонт та кількість кімнат: які квартири готові купувати українці у 2025 році
Додано: Сер 04 чер, 2025 08:49
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
Додано: Нед 08 чер, 2025 11:36
Господа а что за ЖК на 4 минуте ? Дальше юзабельній ? Подлежит єксплуатации ?
Конечно все ето печально.
Додано: Нед 15 чер, 2025 16:42
ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))
Додано: Вів 17 чер, 2025 09:21
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В Україні запустять цифрову платформу для розв’язання житлових проблем
Додано: Вів 24 чер, 2025 09:47
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Нерухомість в столиці: на продаж виставлено на 25% менше нового житла, ніж на початку війни
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