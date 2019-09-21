RSS
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 09:34

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

Это люди системы. Отмазанные, вне закона, с бумажками. Всем нельзя, а им можно.
Это они чувствуют безнаказанность и давно потеряли почву под ногами.
Оно уедет за границу, наворовав кучу денег и будет от туда кукарекать про перемогу
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 17.12.22
Подякував: 194 раз.
Подякували: 437 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 09:42

  Hotab написав:BIGor
Дякую. Не знав
Залишився момент з обміном у 23-го і 16-річної ( по легенді) інтимними фото ..
порнографія в Польщі тільки з 18 років дозволена ))


почти во всей Европе возраст согласия 14 лет, а на тех самых Филиппинах вообще 12.
в Турции, кстати, 21 год. рекомендую учесть, если кто там захочет закрутить шуры муры, чтоб потом там в турецкой тюрьме не сидеть :mrgreen:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 661
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 05 жов, 2025 09:45

smdtranz

а на тех самых Филиппинах вообще 12.


Тепер розібрались що його туди манить так…
Hotab
 
Повідомлень: 16562
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2497 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
