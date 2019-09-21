Это люди системы. Отмазанные, вне закона, с бумажками. Всем нельзя, а им можно.
Это они чувствуют безнаказанность и давно потеряли почву под ногами.
Оно уедет за границу, наворовав кучу денег и будет от туда кукарекать про перемогу
Додано: Нед 05 жов, 2025 09:34
Додано: Нед 05 жов, 2025 09:42
почти во всей Европе возраст согласия 14 лет, а на тех самых Филиппинах вообще 12.
в Турции, кстати, 21 год. рекомендую учесть, если кто там захочет закрутить шуры муры, чтоб потом там в турецкой тюрьме не сидеть
Додано: Нед 05 жов, 2025 09:45
smdtranz
Тепер розібрались що його туди манить так…
Додано: Пон 06 жов, 2025 02:33
Ось цікаво, на що розраховують люди, які зараз купують нерухомість, роблять ремонти, а самі, будучі офіцерами, воювати не збираються, і дітей повивозили закордон. Що все розсмокчеться якось саме, що все відвоюють і зупинять ворога ось ці люди:
замість силовиків, відставників, офіцерів, охоронців, які могли б переломити хід війни, а не вести себе так ганебно як зараз разом із владою, яка це допускає.
Заброньовані 90-100% силовиків, в ЗСУ лише 1 із 40 молодих відставників (середній вік таких відставників 45-47 років)
більшість офіцерів вічно чекають воса і готові бути тільки великими командирами-піджаками, яких насправді треба спрямувати в піхоту, а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше, поки люди їдуть з країни. Також на не потрібні півмільйона вчителів, коли діти виїздять, стільки преподів, коли всіх випускників вже вдвічі менше ніж кількість місць у вузах, нам непотрібні всі ці бюджетники, що не працюють і числяться на окупованих територіях, нам непотрібні чинуші, судді, прокурори, силовики, що там числяться і доять наш бюджет, це свавілля і деребан і грабіж, за Женевською конвенцією окуповані території має утримувати окупант, а не ми, навіть оті військові адміністрації в окупованих селищах, чим вони займаються? Мільйони повтікали закордон і теж не розжалувані і не позбавлені ранніх пенсій.. Все це виглядає так, ніби люди або тікають, або ховаються, або поробили ксіви, воювати чи навіть працювати і створювати ВВП бажаючих все менше, і все поглинає корупція, а під боком в 5 разів більший ворог із шовіністичними людожерськими амбіціями, божевільними КДБістами у владі, ядерною зброєю і зазомбованим населенням..
А тим більше, на що розраховують покупці недобудов, коли майже всі будівництва зупинені, і багато ще до війни, а бізнес цей перетворився на звичайнісіньке кидалово.
Додано: Пон 06 жов, 2025 08:27
Абирвалг втомився сам з собою говорити в себе на гілці, прийшов флудити сюди
До 50 років в.пенсів десь тисяч 15. Решта 135 тисяч - старші. Більшість з них 55-60
Ким він зібрався «ламати хід війни»? Але ж він не здатний запамʼятовувати, нема сенсу пояснювати.
Додано: Пон 06 жов, 2025 09:43
До 50 не 15 тис., а 50.
І мобілізація в нас до 60. І я там перерахував ще купу категорій, окрім цих відставників.
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:03
hxbbgaf
Березень 24 було 35
Пройшло 1.5 роки
Нові туди прибувають лише інвалідні. Старі старшають і призиваються
Думаю зараз до 60о не більше 150 т всього, з них половина це 55+
Нагадай свій вік і причину не перебування на службі??
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:09
Саме тому, чому і ви. Тільки я вже, а ви все ніяк
Розповіді про 70 років залиште долярчику, може повірить, а ваш фактичний стан здоровʼя мені не цікавий, це лише ваша проблема.
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:11
Никого не защищаю, но у знакомых беда беда. Поймали родственника 54 года. Держат в тцк голодным. Родственники собирают деньги. Оказывается, этот чувак закончил военную академию и до 40 с чем-то до самой пенсии был военным.
Вы только прикиньте, он четвёртый год прятался наряду со мной, инженером ни разу не державшим оружие в руках ни разу в жизни
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:19
Полкана как собаку бусифицировали?
В 88м году он поступал явно в советское училише и возможно на территории рашы и там мог сделать первуе шаги по службе.
Как Труханов тот же.
