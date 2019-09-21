RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Ринок нерухомості. Вільне
спілкування на тему нерухомості

Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомості
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 12:51

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Полкана как собаку бусифицировали?


Веди нас, Батька-Атаман, в бой!
Мы дадим тебе парабеллум
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 13.06.20
Подякував: 408 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 жов, 2025 13:47

Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост

hxbbgaf написав:а здорові бики охоронці стоять і охороняють дерева в містах, не кажучи вже про чинуш та їхніх дітей, кварталівців чи навіть таксистів, яких чомусь стає все більше

У Києві поїздки на таксі подорожчали. Uklon підняв базові тарифи в середньому на 14%, а в Bolt середній чек за літо зріс на 3–5%. Головна причина — боротьба сервісів за водіїв, яких на ринку катастрофічно бракує, - Forbes.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36664
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8247 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 200201202203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда) 1, 2, 3, 4
Striker » П'ят 17 січ, 2025 22:52
30 15238
Переглянути останнє повідомлення
Нед 14 вер, 2025 11:13
Успіх
Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 1 ... 7, 8, 9
vladus17 » Суб 21 вер, 2019 21:33
81 58879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 лют, 2025 19:28
Модератор
Що буде з ринком нерухомості України у 2025 році? Поспілкуєм
presto » Сер 05 лют, 2025 14:00
1 5156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2025 13:48
realtkyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9844)
06.10.2025 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.