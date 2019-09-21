Веди нас, Батька-Атаман, в бой!
Мы дадим тебе парабеллум
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 жов, 2025 12:51
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 06 жов, 2025 13:47
Re: Ринок нерухомості. Вільне спілкування на тему нерухомост
У Києві поїздки на таксі подорожчали. Uklon підняв базові тарифи в середньому на 14%, а в Bolt середній чек за літо зріс на 3–5%. Головна причина — боротьба сервісів за водіїв, яких на ринку катастрофічно бракує, - Forbes.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|